Не рассказывайте сказки, – Павел Зибров пристыдил Ефросинину и Полякову за русский язык

Звезда эстрады Павел Зибров с детства общается на украинском, поэтому не понимает тех коллег, которые никак не могут избавиться от русского. Он высказался о скандале вокруг Ефросининой и Поляковой и заверил, что они обе прекрасно говорят соловьиной.

Павел Зибров однозначно не раз пересекался с Машей Ефросининой и Олей Поляковой в кулуарах шоу-бизнеса. И хотя те жалуются, что всю жизнь общаются только на русском, по его словам, украинский им тоже дается.

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Зибров пристыдил Ефросинину и Полякову

Певец попросил звезд не придуриваться и в конце концов порвать с русским языком. Он считает, что лучше уж им разговаривать суржиком, ведь так через месяц-два смогут отточить свой украинский.

Пусть не рассказывают сказки, что тяжело. Ефросинина и Полякова прекрасно говорят. Если где-то слова заточатся там случайно – ничего! Ничего страшного в этом нет. Над ними не будут насмехаться. Так что переходите и не стесняйтесь того,

– призвал Павел Зибров.

"Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке, родном! Русский сейчас не в моде, все. Совсем не в моде. И надолго", – обратился он к селебрити лично.

Реакция шоу-биза на оправдание Ефросининой и Поляковой

Певец Арсен Мирзоян советовал звездам либо перейти на украинский, либо закрыть свою передачу, потому что "как смотреть такую передачу, когда русский язык как красная тряпка для быка".

советовал звездам либо перейти на украинский, либо закрыть свою передачу, потому что "как смотреть такую передачу, когда русский язык как красная тряпка для быка". Телеведущий Александр Педан, работавший с Ефросининой в одном медиахолдинге, не до конца верит коллеге и Поляковой. Их оправдание он считает отмазками, потому что им вроде бы тяжело, они не хотят выходить из зоны комфорта.