Павел Зибров, как и Таисия Повалий, – народный артист Украины. Поэтому ему обидно, что гастролерша-предательница до сих пор имеет такое почетное звание. Он предлагает дать ей народную кремля, ведь тот регулярно ее "подкармливает".

Звезда украинской эстрады Павел Зибров не раз возмущался позицией Таисии Повалий и Ани Лорак – называл их коллаборантками и советовал забрать не только звание народных, но и гражданство. По мнению певца, его экс-подругу просто прикормили в кремле, ведь она тоже часть пропаганды.

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Почему россия "подкармливает" Повалий

Очень выгодно россии в кремле иметь народную артистку Украины, депутата Верховной Рады Украины Таисию Повалий. Поэтому, я думаю, подкармливали и подкармливают ее сейчас. Она уже свой выбор сделала, не вырвется оттуда,

– убежден Павел Зибров.

Он считает, что Таисию Повалий обработалироссийские глашатаи, которые врут, "что все хорошо в Украине: "Херсону хорошо, Краматорску прекрасно, Мариуполю".

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Зибров предлагает дать Повалий "народную артистку кремля"

Я уже давно сказал, что у Таи Повалий надо забрать звание народной артистки Украины и дать ей народную артистку кремля. Один президент дает народного артиста, а другой президент может забрать. Не надо ни Верховной Рады, ни большинства никакого,

– настаивает Павел Зибров.

Напомним, еще в феврале 2021-го, до начала полномасштабного вторжения, министр культуры Александр Ткаченко объяснял, что нельзя лишить звания народного артиста Украины кого-то одного, например Филиппа Киркорова, ведь тогда придется пересмотреть государственные награды и других артистов.

"Сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то нет", – говорил Ткаченко за год до полномасштабной войны.