Среди наград российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает оккупацию Крыма, до сих пор остается "Народный артист Украины". Министр культуры Александр Ткаченко уверен, что лишить звезду звания можно, однако это будет иметь негативные последствия.

53-летний певец Филипп Киркоров, который называл себя представителем Путина на сцене и за последние шесть лет неоднократно выступал в Крыму, до сих пор остается народным артистом Украины. Звание он сохраняет даже несмотря на то, что является фигурантом базы "Миротворец". Однако Министр культуры и информационной политики Украины не советует лишать его титула.

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Почему Ткаченко против лишения Киркорова звания народного артиста Украины

Александр Ткаченко подчеркнул, что теоретически забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста Украины можно. Однако он пояснил, что тогда придется пересмотреть государственные награды других bcgjkybntktq. Например, Али Лорак, которая также до сих пор остается народной артисткой Украины.

Это звание предоставлялось когда-то, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на Евровидение. И тут мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало... разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в этом случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого – нет,

– подчеркнул Александр Ткаченко.

Министр культуры добавил, что отобрать звание у всех, кто отметился заявлениями против Украины опасно, ведь мы живем в демократическом обществе.

"Беспрецедентное до этого момента решение по санкциям против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совсем разные вещи", – отметил Ткаченко.

Напомним, почетный титул Киркоров получил в 2008 году от президента Виктора Ющенко "за весомый личный вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и России". Тогда музыкант поддержал Украину и выступил продюсером певицы Ани Лорак на конкурсе Евровидение-2008.



Виктор Ющенко, Ани Лорак и Филипп Киркоров / Фото Михаила Маркива

Добавим, недавно Киркорову запретили въезд в Литву. Министерство внутренних дел Литвы внесло российского певца Филиппа Киркорова в список "невъездных". Запрет продлится 5 лет. Причиной решения стали гастроли артиста в Крыму, который находится под оккупацией России.