Павел Зибров убежден, что Украина обязательно победит, а Россия окажется в полной изоляции. Ведь нас поддерживает весь мир, а россиян ожидает только жалкое существование.

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Павел Зибров о россиянах за границей

Артист был в Испании, Америке, где наблюдал за отношением иностранцев к россиянам. Зибров отметил, что они видны сразу.

Я видел в Испании и Америке россиян, они стараются не говорить на русском языке. Головы опускают. Кацап сразу видно. Они ведут себя смиренно. По крайней мере, я не видел, чтобы лезли на рожон. Не то чтобы украинцы их кроют матом и дают по шее. Те же испанцы и американцы относятся к ним как к собакам. Они их гонят. Смотрят на них так…

– поделился Зибров.

Артист не скрывает, что считает всех россиян виновными в войне, развязавшей их страну против Украины. Они ведь не выступают против убийств мирных людей, террористических действий русской армии. Именно поэтому Павел Зибров перестал общаться с родственниками из россии.

Павел Зибров о предателях и выехавших из россии

Музыкант поддерживает и уважает решение Максима Галкина уехать из россии. Он знает, что юморист поддерживал оккупацию Крыма, выступал там в 2014 году, но говорит, что главное – признать ошибки: "Не надо стесняться признать свои ошибки и извиниться. Надо попросить прощения и идти дальше".

Когда меня спрашивают: "Что там Тая Повалий?", я давным-давно сказал: "У нее надо забрать звание народной артистки Украины и дать звание артистки кремля",

– подчеркнул Зибров.

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Также певец высказался по поводу так называемых "хороших россиян": "Я таких не знаю. Это что-то вроде того, когда женщина наполовину беременна. Разве так может быть? Она или беременна, или нет. Одной задницей на двух стульях усидеть нельзя. Надо. делать выбор".

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