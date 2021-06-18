Павел Зибров появился на похоронах Григория Чапкиса: каким он помнит танцовщика

В пятницу, 18 июня, в Национальной Филармонии Украины прощались с танцовщиком Григорием Чапкисом, который умер 13 июня. В последний путь легенду проводили родные и звездные друзья, среди которых Павел Зибров. Что связывало хореографа с певцом, читайте дальше.

91-летний Григорий Чапкис и 63-летний Павел Зибров тесно общались на "Танцах со звездами", где хореограф был судьей, а певец принимал участие в пятом сезоне в паре с Марией Шмелевой. Как уверяет артист, покойный маэстро был благосклонен как к нему, так и к другим знаменитостям.

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Он подбадривал, всегда был объективным, никогда не унижал. Напротив, давал хорошие советы. Он показал своей жизнью, что не надо заглядывать в паспорт, нужно создавать. Если ты творец, то возраст не играет роли совсем,

– поделился Павел Зибров.

Он вспомнил светское мероприятие, на котором пересекся с Григорием Чапкисом. После выступлений звезд пригласили на пир, где угощали как изысканными блюдами, так и алкоголем. Хореограф был на собственном авто, поэтому отказался от выпивки.

"Пожилой человек, в почтенном возрасте, он сам за рулем! И никогда не позволял себе выпить. Был ответственный", – отметил Зибров.

Школа и шлейф Чапкиса остались в украинском бальном танце. Пока такой замены нет,

– убежден артист.

Павел Зибров на похоронах Григория Чапкиса / Фото ТСН

Отметим, множество звезд украинского шоу-бизнеса выражали скорбь по поводу смерти легендарного Григория Чапкиса. Однако на открытой церемонии прощания с хореографом, кроме Павла Зиброва, появился только Влад Яма, который не смог сдержать слез.

Добавим, на похоронах Григория Чапкиса впервые за долгое время собрались все его дети и внуки.