На официальной странице музыкального конкурса в инстаграме появилась информация, что София Ротару выступит на открытии "Новой волны". Произойдет это 19 августа, за пять дней до того, как певица наведается в Украину.
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"Я назову планету именем твоим" от радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса", – говорится в сообщении.
София Ротару выступит на" Новой волне " в России / Фото из инстаграма конкурса
На музыкальном конкурсе появится не только Ротару, но и другие украинские артисты, которые не прочь подзаработать в России:
- Светлана Лобода, которая также собралась в Украину с концертом;
- скандальная MARUV;
- Ани Лорак, которая даст аж два концерта в Одессе после 7 лет затишья в Украине;
- одиозная Таисия Повалий.