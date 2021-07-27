На подготовку к праздничному концерту ко Дню Независимости группа GreenGrey потратила два месяца. Музыканты репетировали легендарную песню "Под дождем", обсуждали сценарий выступления с режиссерами и выясняли технические детали с менеджментом. На днях выяснилось, что предложение от офиса Президента Украины уже неактуально.

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Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника,

– поделился участник GreenGrey.

Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel, считает, что таким образом коллектив пытаются стереть из истории. Он категорически против того, что "все русскоязычное культурное наследие приписывают России". По его мнению, GreenGrey – на сто процентов украинский продукт.

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим! В связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть

из истории Украины", – подчеркнул лидер группы GreenGrey.

Реакция сети

На эмоциональное сообщение участника GreenGrey отреагировали популярные украинские артисты, которых даже не позвали на масштабный концерт:

Александр Положинский : "Не переживай, меня "там" тоже нет, хотя все мои песни на украинском";

: "Не переживай, меня "там" тоже нет, хотя все мои песни на украинском"; Мария Бурмака: "Меня тоже не приглашали. Все песни на украинском, все эти 30 лет. Поэтому о вас хотя бы подумали, а меня для них вообще не существует".

Зато пользователи фейсбука нашли объяснение тому, что GreenGrey убрали из программы масштабного концерта ко Дню Независимости. Одни отмечают, что музыканты принципиально не общаются и не записывают песни на родном языке. Другие же вспоминают, что они планировали выступить на российском фестивале "Дикая Мята" в городе Тула, однако мероприятие отменили из-за коронавируса: