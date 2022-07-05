Стадо баранов, – Павел Зибров эмоционально рассказал о родственниках из России и Севастополя

У Павла Зиброва есть родственники и в России, и в Севастополе, но с ними он не общается. Те вроде бы все понимают, но говорят, что от них ничего не зависит, изменить они ничего не могут.

Родня Павла Зиброва по отцовской линии живет в Воронежской, Курской областях России, однако после 24 февраля для артиста их не существует. Как и когда-то близких людей из Севастополя.

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Павел Зибров о родственниках из России и Севастополя

У меня нет родственников сейчас, все. С ними тяжело разговаривать. Идет такая информационная помойка столько лет в России, что бесполезно с ними о чем-то говорить. Их ничем не удивишь, не расскажешь им о наших бедах. Они там зашорены и пусть варятся в своем котле,

– говорит Павел Зибров.

Сейчас, на пятый месяц войны, родные из России якобы пытаются ему дозвониться, но он просто не поднимает трубку, потому что они ведут себя как стадо баранов.

"Я понял, что нервная система не выдержит, и мы начнем друг на друга матами. Что они мне нормально скажут? Ничего! Их накажет Господь Бог, потому что они молчат и говорят: "А что от нас зависит?" И так миллионы людей говорят: "От нас ничего не зависит". Если вы молчите – то вы стадо баранов просто. И вас порежут", – эмоционально заявил артист и добавил, что время все поставить на свои места.

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Кто из звезд перестал общаться с близкими из России