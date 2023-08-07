Каждый день молюсь, – Виктор Павлик растрогал сеть фото с сыном, который умер три года назад

Сегодня, 7 августа, исполнилось три года, как от рака умер сын Виктора Павлика – Павел. В годовщину его смерти артист поделился архивным фото с сыном и написал щемящий пост.

Под фото певец написал строчки с песни "Мой ангел", которая была посвящена Павлу. В комментариях под публикацией поклонники посочувствовали потере исполнителя и написали воспоминания о парне.

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Виктор Павлик выставил пост в годовщину смерти сына

Меня ты видишь с неба ежеминутно

Приходишь в сны с недосыпанных ночей,

Так пахнешь цветом вишни и калины

И как в детстве тянешься к груди.



Твой номер телефона не стираю,

К тебе в рай, сынок, дозвонюсь

Нашу встречу с верой жду

За тебя Богу каждый день молюсь



Сын, сын, я тебя люблю

Всем сердцем обнимаю я,

Самый дорогой. Золотой. Жду,

Ангел-хранитель мой.

Реакция сети

В комментариях под фото поклонники поддержали Виктора. Некоторые из них отметили, что строки из песни довели их до слез, другие написали, что Павел был хорошим человеком:

"Плачу вместе с вами";

"Мои самые искренние соболезнования! Это так несправедливо";

"Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь";

"Чувственно. Нежно. Царство небесное";

"Помню его. Он был очень добр";

"Пусть с Богом покоится";

"Стихотворение нереальное";

"До слез";

"Чувственное стихотворение, мурахи по коже".

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года Павлу диагностировали саркому, рак позвонков. Парень начал борьбу с болезнью. Практически за 2 года он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на постоянное лечение, с мая 2020 сыну Виктора Павлика становилось хуже.

В июне 2020 года Павел прекратил лечение. Но объяснил, что хочет, чтобы его организм восстановился после медикаментов и самостоятельно боролся с раком. Однако в конце июля сын певца попал в хоспис, а 7 августа его мама сообщила о смерти.