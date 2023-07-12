Он отметил, что до сих пор не знает, кто в ту страшную ночь 2014 года, сбил его дочь на пешеходном переходе в Киеве. Телеведущий подозревает, что полиция скрыла подробности страшной трагедии.

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Константин Грубич о смерти дочери

Он вспомнил, что любит и одновременно боится видеть сны с дочкой Олей. "Возникает легкий вайб безграничного счастья видеть и чувствовать тебя", – отметил мужчина. Он также напомнил, что девушка хотела быть социальной работницей, чтобы помогать немощным людям.

Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Зато максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, сражайтесь (если чувствуете мощь). Только не трогайте себе душу и не концентрируйтесь на своей потере,

– порекомендовал родителям, которые потеряли детей мужчина.

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Подписчики поддержали телеведущего. Люди посочувствовали потере Константина и написали много приятных слов:

"Очень искренне разделяю вашу боль неповторимой потери. Понимаю и поддерживаю, потому что сами прошли через похожее";

"Искренне сочувствую. Это невыносимая боль для родителей, держитесь";

"Светлая память красавице Олюне. Сил всей семье";

"Обнимаю вас";

"Примите самые искренние соболезнования, очень жаль. Держитесь. Царство небесное вашей дочери".

Отметим Ольга Грубич умерла в 2014 году в 17-летнем возрасте. В течение трех недель она находилась в коме, но врачам так и не удалось спасти девушку. Известно, что Оля получила серьезную травму после ДТП. Авария произошла, когда она около полуночи возвращалась домой. Неизвестный водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.