Сегодня, 7 февраля, исполнилось полгода, как от рака умер сын Виктора Павлика – Павел Павлик. В память о сыне артист выпустил щемящую композицию и видео с архивными фото Павлика.

Украинский певец Виктор Павлик в августе 2020 года пережил смерть 21-летнего сына Павла. В его память артист выпустил новую песню и видео.

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Виктор Павлик выпустил клип в память о сыне

Ровно полгода назад не стало младшего сына певца Павла Павлика. Новую композицию и видео Виктор Павлик посвятил ему. Слова к песне написала поэтесса Светлана Боярчук, автором музыки стал сам артист.

В щемящем ролике фото пейзажей, а также архивные фотографии Павла Павлика в разные периоды его жизни.

Мой ангел. Памяти Павла Павлика. Сегодня пол года,

– написал Виктор Павлик.

Виктор Павлик – "Мой ангел": смотрите видео онлайн

Щемящее видео растрогало поклонников:

Пусть покоится в Светлом Царстве;

Очень жаль, что ушел так рано! Мои соболезнования;

Море слез ... Как больно ... Держитесь;

Песня – боль, ранит сердце,

Задели за душу. Павел – твой ангел-хранитель;

Очень трогательная песня. Когда я ее слушала, все сжималось;

Такие песни поет душа;

Слушаю третий раз. Все время плачу.

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года Павлу диагностировали саркому, рак позвонков. Парень начал борьбу с болезнью. Практически за 2 года парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на постоянное лечение, с мая 2020 года младшему сыну Виктора Павлика начало становиться хуже.

В июне 2020 года Павел прекратил лечение, но объяснил, что хочет, чтобы его организм восстановился после медикаментов и самостоятельно боролся с раком. Однако в конце июля сын певца попал в хоспис, а 7 августа его мама сообщила о смерти.