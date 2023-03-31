Их убила Россия: 7 известных мужчин, которые ушли на войну добровольцами и погибли

Более 400 дней украинцы продолжают героически бороться за свободу и независимость. В рядах ВСУ также известные деятели и артисты, которые пошли добровольцами на фронт. И, к сожалению, часть уже погибла в борьбе с врагом.

Российско-украинская война каждый день приносит много горя и потерь. Защищая Украину, уже погибло множество украинцев. 24 Канал вспомнил, кто из известных деятелей ушел добровольцем на фронт и погиб.

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Роман Иваненко

Звезда "Лиги Смеха" и участник команды "Наш формат" Роман Иваненко пошел на войну добровольцем и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. В последний раз воевал на Угледарском направлении.



Роман Иваненко / Фото из соцсетей

24 января он попал в плен с тяжелым ранением. И только в последний день февраля стало известно, что 28-летний защитник скончался, не дождавшись необходимой медицинской помощи.

Лишь 11 марта враг с позиций был выбит и это позволило собратьям забрать тело Романа.

У Романа Иваненко осталась жена Екатерина. Они были вместе 10 лет. КАК его коллеги отреагировали на смерть героя читайте в статье.

Ярослав Гаркавко

Ярослав Гаркавко выступал на "Лиге Смеха" в командах "ОГО" и "Воробушек". С началом полномасштабного вторжения в Россию артист пошел защищать нашу страну.

О смерть защитника стало известно 7 декабря, он погиб в боях с оккупантами. 20 декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.



Ярослав Гаркавко / Фото из соцсетей

Паша Ли

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб от пуль окупантов 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Он не был на фронте, но героически стоял на обороне Украины в рядах терробороны.

Известно, что Павел Ли отбивал атаки окупантов на Ирпень и верил в победу Украины. За день до смерти в соцсетях он написал: "За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем".

Ему было всего 33 года. Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников". Кроме кино, он снимался в рекламе, участвовал в шоу "Фабрика звезд-3".



Паша Ли / Фото из соцсетей

Многие украинские знаменитости выразили слова скорби из-за смерти Павла Ли. Среди них – Позитив, Ксения Мишина, Alina Pash, Наталья Денисенко, Анастасия Приходько, Ольга Фреймут, Санта Димопулос, Даша Астафьева, Джамала и другие.

Антон Просоленко

Украинский театральный актер Антон Прасоленко защищал Украину в рядах ВСУ. Он участвовал в боевых действиях на Востоке. Однако 31 марта актер погиб от осколочных ранений.

Волонтер Леся Литвинова рассказала, что Прасоленко получил ранение под Бахмутом и неделю боролся за жизнь. "На войне он находился рядом как взрослый мужчина. Мужчина с оружием, защищающим свою землю. Человек, который не ждал, пока о нем вспомнит военкомат. Мужчина, готовый к борьбе", – сказала она.



Антон Прасоленко / Фото из соцсетей

Отметим, Антон Прасоленко родился в Бердянске, учился в Киевском национальном университете культуры и искусств, играл в народном любительском театре "Вавилон". В 2018 году он был награжден за лучшую эпизодическую роль в рамках открытого фестиваля любительских театров.

Карим Гуламов

Ранее Карим служил в 73 центре спецопераций. Он был ветераном АТО. С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских окупантов. В последнее время жил в Ирпене в Киевской области.

Муж погиб на фронте летом, 26 июля ему должно было исполниться 35 лет. Где именно и при каких обстоятельствах погиб воин – неизвестно.



Карим Гуламов / Фото из соцсетей

Карим родился в Обухове. Стал известен в 2018 году как ведущий "Военного хит-парада" на канале М2.

Юрий Руф

В первый день вторжения российских окупантов, 24 февраля, Юрий думал о судьбе страны. Он сразу вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ. В этот день он записал короткое видео возле Сыховского военкомата.

Уже 3 марта состоялся его первый в жизни бой. Он также писал, что его бригада стоит в Попасной в Луганской области, где "крошит россиян". К сожалению, там и оборвалась жизнь Мужчины. Вероятно, это произошло во время вражеских обстрелов.



Юрий Руф / Фото из соцсетей

2 апреля сообщили, что в Луганской области погиб львовянин Юрий Руф. Многие знали его как поэта и националиста. Он известен не только благодаря творчеству, ведь также основал проект "Дух Нации" и создал бренд одежды – "Гвеер".

Александр Шаповал

В сентябре в бою Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы Украины Александр Шаповал. Он был выдающимся артистом, преподавал дуэтно-классические танцы в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже.



Александр Шаповал / Фото из соцсетей

После начала полномасштабного вторжения пошел на войну добровольцем. Воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он был гранатометчиком и погиб 12 сентября в бою под Майорском. Похоронили героя на Северном кладбище в Киеве.

К слову, многие артисты-мужчины взяли в руки оружие и стали на защиту страны. Они, которые и остальные военные, часто попадают во вражеские обстрелы и получают ранения на передовой. Кто из артистов уже был ранен на войне читайте в статье.