Актер стал одним из тех известных мужчин, которые после 24 февраля встали на защиту государства с оружием в руках. О гибели защитника стало известно 7 декабря.

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Ярослав Гаркавко погиб на войне

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Почивай с миром", – написали в сообщении создатели "Лиги смеха".

Коллега Ярослава – Александр Сердюк из команды "Воробушек" отреагировал на трагическое известие. Он с грустью и болью принял ту новость, что Гаркавко погиб в боях с оккупантами.

Погиб Ярик Гаркавко. И чертовски все практики, антидепрессанты и покой. Жгучая боль, очень и очень сильная. Мы периодически переписывались и хотелось поддерживать Ярика, но как же так, Ярик? Мы ведь должны с тобой встретиться. Мы ведь договорились записать подкаст. Не могу поверить. Единственное, что приходит в голос: Это война. Так может произойти с каждым и каждой, каждый день". Обнимаю, Ярик. Извини, если что-то не так. Буду скучать по его смеху и обаянию. Но как то больно,

– написал Александр в инстаграм-сторис.



Александр Сердюк о смерти Гаркавка / Скриншот инстаграм-сторис Сердюка

Напомним, в сентябре в бою в Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы Украины Александр Шаповал. Он был выдающимся артистом и храбрым бойцом. Похоронили героя на Северном кладбище в Киеве.