О гибели Романа Иваненко сообщил его кум и капитан команды "Наш формат" Владимир Черняк. Он был с родными и объявил, что "через несколько дней Рома будет дома".

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Роман Иваненко с "Лиги Смеха" погиб под Угледаром

Звезда "Лиги Смеха" Роман Иваненко пошел на войну добровольцем и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. 24 января он попал в русский плен с тяжелым ранением, а 28 февраля скончался.

Попав в оцепление на Угледарском направлении, дал бой врагу рядом со своими собратьями. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24.01 по 28.02. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите". Светлая память тебе, и всем, чьи жизни забрал проклятый враг из РФ,

– эмоционально рассказал Владимир Черняк.

У Романа Иваненко осталась жена Екатерина. Они были вместе 10 лет.

Роман Иваненко из "Лиги Смеха" погиб на фронте / Фото из инстаграма Черняка

Как отреагировали Ткач, Ласточкин и другие звезды

На гибель Романа Иваненко отреагировали тренеры "Лиги Смеха" – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, с которым "Наш формат" играл в пятом сезоне юмористического фестиваля.

Друг, брат, герой! Ты человек с большим сердцем! Навсегда у нас в памяти. Всегда в наших сердцах. Никогда не забудем, никогда не простим. Вечная память герою,

– написал Юрий Ткач в инстаграме.

"Ступор, пустота, воспоминания, боль, еще воспоминания, еще большая боль. Ромка, ты замечательный человек! Ты замечательный актер! Ты герой! Просматриваю "форматовские" выступления, смех и опять боль. Покойся с миром, друг. Соболезнование родным и близким", – добавил Игорь Ласточкин в своем инстаграм-профили.

"Наш формат" с Юрием Ткачем на "Лиге Смеха" / Фото с инстаграма Романа Иваненко

Украинские звезды тоже болезненно отреагировали на потерю:

Леся Никитюк: "Вечная память! Слава герою";

"Вечная память! Слава герою"; Владимир Дантес: "Слава Герою. Вечная память";

"Слава Герою. Вечная память"; Александр Педан: "Вечная память";

"Вечная память"; Виктория Ткач: "Очень больно. Невозможно принять и понять. Вечная память и вечная слава нашему герою";

"Очень больно. Невозможно принять и понять. Вечная память и вечная слава нашему герою"; Roxolana: "Вечная память герою";

"Вечная память герою"; Lida Lee: "Вечная память настоящему герою";

"Вечная память настоящему герою"; Мята: "Господи, потеря за потерей. Невозможно поверить. Герою Слава";

"Господи, потеря за потерей. Невозможно поверить. Герою Слава"; Снижана Бабкина: "Вечная память".

Скриншот из инстаграма Владимира Черняка

Напомним, в декабре 2022 стало известно, что на войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко, он играл в командах "ОГО" и "Воробушек".