В ожидании родов: Василиса Фролова рассказала о самочувствии
Украинская ведущая Василиса Фролова находится на последнем месяце беременности и вот-вот может родить. Звезда рассказала, что ночью ей тревожно спать, поэтому она вынуждена днем проводить время в постели.
Источник:инстаграм Василисы Фроловой
Известная украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала, как чувствует себя на последних неделях беременности. Она выложила новое фото в инстаграм-сториз.
К слову Ирина Федишин показала весенние развлечения с сыновьями: милые кадры
Василиса Фролова о самочувствии
Звезда сообщила, что находится на 41 неделе беременности. Отметим, что на 3 марта был назначен день родов. Василиса призналась, что из-за тревожности она не может спать ночью. Поэтому она отдыхает в постели днем.
Также Фролова поделилась, что уже собрала все вещи, необходимые для нее и малыша, и в любой момент готова отправиться в роддом. Телеведущая уже не может дождаться момента, когда встретится с первенцем.
На фотографии, которой поделилась звезда, она предстала в постели. Василиса прикрылась белоснежным одеялом и выглядела немного сонной. Перед камерой она позировала без косметики, демонстрируя натуральную красоту.
Василиса Фролова / Фото из инстаграм-сториз
Беременность Василисы Фроловой: что известно
- Телезвезда сообщила о своей первой беременности в ноябре прошлого года.
- Она признавалась, что было немного страшно беременеть в 42 года. Однако впоследствии добавила, что возраст не помешал ей чувствовать себя счастливой в особом состоянии.
- Через некоторое время стало известно, что Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Но она успешно преодолела болезнь.
- Телеведущая рассекретила на пышной вечеринке пол первенца: у нее родится мальчик.
- Недавно Василиса рассказала, кто является отцом ее ребенка. Она отметила, что он телевизионный продюсер и известная личность в мире шоу-бизнеса. Однако Фролова отказалась называть его имя.
Поделиться новостью