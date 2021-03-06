Украинская ведущая Василиса Фролова находится на последнем месяце беременности и вот-вот может родить. Звезда рассказала, что ночью ей тревожно спать, поэтому она вынуждена днем проводить время в постели.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала, как чувствует себя на последних неделях беременности. Она выложила новое фото в инстаграм-сториз.

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Василиса Фролова о самочувствии

Звезда сообщила, что находится на 41 неделе беременности. Отметим, что на 3 марта был назначен день родов. Василиса призналась, что из-за тревожности она не может спать ночью. Поэтому она отдыхает в постели днем.

Также Фролова поделилась, что уже собрала все вещи, необходимые для нее и малыша, и в любой момент готова отправиться в роддом. Телеведущая уже не может дождаться момента, когда встретится с первенцем.

На фотографии, которой поделилась звезда, она предстала в постели. Василиса прикрылась белоснежным одеялом и выглядела немного сонной. Перед камерой она позировала без косметики, демонстрируя натуральную красоту.



Василиса Фролова / Фото из инстаграм-сториз

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