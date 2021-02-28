Украинская телеведущая Василиса Фролова находится на последних месяцах беременности. Только недавно она впервые рассказала о том, что отец первенца звезды – телевизионный продюсер.

Известная украинская ведущая Василиса Фролова ранее не рассекречивала, кто отец ее будущего ребенка. Однако беременная звезда призналась, что у ее первенца есть папа, и он – телевизионный продюсер.

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Василиса Фролова об отце ребенка

43-летняя знаменитость призналась, что беременность была незапланированной, а также естественной. А отец ее будущего ребенка – довольно известная личность в мире телевидения.

Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он – известный телевизионный продюсер,

– рассказала Василиса Фролова.

Звезда добавила, что она сомневается в том, вернется ли к работе на телевидении, поскольку ей очень нравится быть в положении.

Василиса Фролова о течении беременности

Ведущая поделилась, что часто сталкивается с обсуждением ее возраста. Якобы 43 года для беременности – это поздно. Однако сама Василиса Фролова так не считает, потому что чувствует себя прекрасно.

"Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?!" – рассказала звезда.

Смотрите интервью с Василисой Фроловой онлайн:

Что известно о беременности Василисы Фроловой