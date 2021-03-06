В очікуванні пологів: Василіса Фролова розповіла про самопочуття
Українська ведуча Василіса Фролова перебуває на останньому місяці вагітності й от-от може народити. Зірка розповіла, що вночі їй тривожно спати, тому вона змушена вдень проводити час у ліжку.
Джерело:інстаграм Василіси Фролової
Відома українська телеведуча Василіса Фролова розповіла, як почувається на останніх тижнях вагітності. Вона виклала нове фото в інстаграм-сторіз.
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Василіса Фролова про самопочуття
Зірка повідомила, що перебуває на 41 тижні вагітності. Зазначимо, що на 3 березня був призначений день пологів. Василіса зізналась, що через тривожність вона не може спати вночі. Тому вона відпочиває у ліжку вдень.
Також Фролова поділилась, що вже зібрала всі речі, необхідні для неї та малюка, і в будь-який момент готова вирушити до пологового будинку. Телеведуча вже не може дочекатися моменту, коли зустрінеться з первістком.
На світлині, якою поділилась зірка, вона постала у ліжку. Василіса прикрилась білосніжною ковдрою та виглядала трохи сонною. Перед камерою вона позувала без косметики, демонструючи натуральну вроду.
Василіса Фролова / Фото з інстаграм-сторіз
Вагітність Василіси Фролової: що відомо
- Телезірка повідомила про свою першу вагітність у листопаді минулого року.
- Вона зізнавалась, що було трохи лячно вагітніти в 42-роки. Однак згодом додала, що вік не завадив їй почуватися щасливою в особливому стані.
- Через деякий час стало відомо, що Василіса Фролова заразилась коронавірусом. Але вона успішно подолала хворобу.
- Телеведуча розсекретила на пишній вечірці стать первістка: у неї народиться хлопчик.
- Нещодавно Василіса розповіла, хто є батьком її дитини. Вона зазначила, що він є телевізійним продюсером та відомою особистістю у світі шоу-бізнесу. Однак Фролова відмовилась називати його ім'я.
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