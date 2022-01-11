Отпуск на Мальдивах: как Евгений Кошевой отдыхает с женой
Источник:Инстаграм Ксении Кошевой
Звездный бомонд продолжает публиковать фотографии из отпусков. Актер Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией отправился в романтическое путешествие на Мальдивы.
Супруги наслаждаются временем вдвоем, отдыхают от суеты на берегу океана. Ксения активно делится яркими фотографиями в сети.
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Евгений Кошевой с женой на Мальдивах
Юморист после насыщенного предновогоднего периода порадовал жену романтическим подарком. Евгений организовал путешествие на Мальдивы, где в тишине, у океана, на белоснежном песочке наслаждается невероятным временем.
Любимая Кошевого – Ксения невероятно счастлива находиться в этом уголке планеты. В длинном белом сарафане на тонких бретелях звездная жена босиком прогулялась по набережной. Волосы она собрала в идеальный высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж, чтобы добавить сияние. Поскольку было довольно солнечно, то глаза Ксении защищали солнцезащитные очки.
Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались. Да, Евгений Кошевой?
– написала Ксения под заметкой.
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