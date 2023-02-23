Официально: Алина Гросу призналась, находится ли в отношениях с российским актером Полянским

Украинская певица Алина Гросу неохотно комментирует свои отношения с российским актером Романом Полянским. Однако теперь артистка, наконец-то, официально подтвердила, что разошлась с бойфрендом из России.

Отметим, что слухи о разрыве пара начали распространяться еще летом прошлого года. Однако Алина избегала прямых ответов на вопрос о ее личной жизни, только намекала, что разошлась с Полянским.

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Наконец, во время ответов в Instagram-Stories, артистка решила откровенно поговорить об отношениях. Певица заявила, что бойфренда сейчас у нее нет и добавила, что ее сердце свободно.

Ни парня, ни любовника у меня нет,

– ответила Алина Гросу.



Алина Гросу прокомментировала личную жизнь / Фото с ее инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Алины Гросу с актером-россиянином

Певица начала встречаться с российским актером Романом Полянским еще в 2019 году. До 24 февраля они казались идеальной парой, но затем пара перестала публиковать общие фото, а актер из России вообще исчез из соцсетей.

Осенью 2022 года любимый Алины Гросу засветился в Москве с артистами, поддерживающими войну. Хотя за время, когда он был в Черновцах, Полянский ни слова не сказал о войне.

После поездки Полянского в Россию певица написала стихотворение о мучительном расставании и безответная любовь. "Очень больно, когда любимый мужчина изменяет", – комментировали тогда фаны.

К слову, недавно Алина прошла лечение в одном из госпиталей в Индии. Певица рассказала, как прошло ее восстановление и призналась, на сколько килограмм она похудела.