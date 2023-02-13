Гросу в Instagram-Stories призналась, что три недели провела в медучреждении Индии, где имела особую диету и постоянно находилась под наблюдением врачей. За это время певица резко похудела.
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Она поблагодарила всю команду специалистов-врачей из Индии за то, что они постоянно о ней заботились и помогли. Гросу показала фотографию, сделанную с работницей госпиталя в первый день, а затем поделилась кадрами, сделанными после лечения.
Алина Гросу похудела / Фото с ее инстаграммы
Насколько похудела Алина Гросу
Певица признается, что она похудела на пять с половиной килограммов. "Кроме того, мое тело подтянули", – написала Гросу.
Неудивительно, что певице удалось сбросить вес за такое время, ведь диета в индийском госпитале была действительно суровая. Ранее Instagram-Stories Алина Гросу показала свой обед – ей подали крошечные кусочки какого-нибудь жареного овоща, буквально ложку салата и два вида блюда с соусом.
Диета Алины Гросу / Фото с ее инстаграммы
Напомним, что несколько месяцев назад Алине Гросу сделали операцию в Украине, которая длилась 3,5 часа. Однако, что именно стало причиной хирургического вмешательства, исполнительница не сообщила.