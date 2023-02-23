Возлюбленный Варлей более 40 лет живет в США, но его родители россияне. В разговоре с Викторией 24 Канал поинтересовался, какова позиция Петра относительно войны в Украине, помогает ли он ВСУ. Также актриса призналась, планирует ли с мужем приехать в Киев.

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Далее в рамках проекта "Интервью24" читайте об изменениях в жизни Варлей после "Холостяка", как она обустроила свою жизнь в США и думает ли о возвращении в кинокарьеру в Украине. В эксклюзивном интервью актриса рассказала еще об участии в грузинских "Танцах со звездами" и почему хотела, чтобы "Холостяком" был Алексей Дурнев.

Интервью с Викторией Варлей в видеоформате

Сейчас нужно адаптироваться, – об окончании "Холостяка" и жизни в США

Виктория, для начала, расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь сейчас в Майами?

Сейчас нужно адаптироваться. Нужно время, чтобы понять, что я не туристка, а живу в другой стране, где совершенно другой менталитет, не похож на наш. Здесь все по-другому: климат, люди, правила. Я никогда не привыкну к тому, что человек улыбается, но на самом деле за этим ничего не стоит. Просто улыбается, как робот. Мне в этом плане наш менталитет более близкий. Вот если тебя человек посылает открыто, то он тебя посылает. И лучше, пусть будет так, чем когда тебе улыбаются и ты не понимаешь, чего ожидать.

В работе я здесь не реализовалась. Пока не знаю, что могу делать. Слава Богу есть сохраненные средства, теперь еще и поддержка мужа, в том числе финансовая. Поэтому, как и большинство украинцев, которые выехали за границу, прохожу стадию адаптации.



Виктория Варлей / Фото из личного архива актрисы

Съемки "Холостяка" закончились уже давно, однако долго вы не могли рассказывать правду. Как изменилась ваша жизнь теперь, когда все показали в эфире, история отношений Алекса с победительницей известна?

У меня появилась аудитория. Люди, для которых могу стать примером или наоборот – могу раздражать, открывать какие-то новые эмоции. Я считаю, что это очень классно, поскольку я являюсь человеком, который любит учить, что-то рассказывать. В этом смысле я реализовала свое желание.

Мне все пророчили "Холостячку", – о съемках в реалити-шоу

В Украине вы строили карьеру актрисы. Многие девушки идут на проект "Холостяк" для пиара, чтобы показать себя. Было ли для вас это реалити-шоу площадкой, где можно продемонстрировать себя, как актриса, заинтересовать публику, возможно, режиссеров?

Было странно, если бы я сказала, что нет. Конечно, да. Когда я шла на этот проект, я не знала, кто будет главным героем, возникнут ли у меня к нему какие-нибудь чувства. Поэтому, конечно, первая мысль была, что могу "засветиться". Я точно думала о том, что потом могла бы попробовать себя в качестве ведущей, например. Потому что у меня есть к этому талант.

А после "Холостяка" поступали предложения по съемкам в других проектах, сериалах?

Мне все пророчили "Холостячку". От подписчиков я получила очень много сообщений по поводу "Холостячки". Но я уже в девках посидела, уже замужем, поэтому "Холостячка" отменяется (смеется – 24 Канал).

Напомним, 38-летняя актриса впервые призналась, что вышла замуж, на постшоу "Холостяка". Виктория рассказала, что ее избранником стал житель Нью-Йорка Петр, который родился в России, его родители русские, но сам почти никогда там не жил.



Виктория Варлей с мужем / Фото из личного архива актрисы

Постоянно об этом думаю, – о кинокарьере и возвращении к съемкам в Украине

А смотрел ли муж сериалы с вашим участием?

Конечно, смотрел. Он вообще считает меня настолько талантливой, что даже я себя такой не считаю. Хотя зрители знают, насколько я себя люблю, насколько хвалю, даже больше, чем нужно. У нас были разговоры о том, чтобы на время поехать в Лос-Анджелес, чтобы я имела возможность походить на кастинги там. Все это реально, там можно получить роль. Даже девочки, не имеющие актерского образования, получают роли в самых популярных сериалах. Я со своей внешностью, фигурой, талантом, думаю, могу получить не маленькую роль.

Планируете вернуться к съемкам в украинском кино?

Я очень хочу и постоянно об этом думаю. Вообще считаю, что мы должны развивать сейчас именно украинское кино, чтобы мир увидел, что мы не только несокрушимы, но очень талантливы. Я действительно считаю украинцев невероятно талантливыми людьми. Мы с подругами недавно пересматривали наш "Голос". Сколько у нас талантливых людей? Это невозможно. То же с актерами. В театрах есть множество талантливых актеров, о которых никто не знает, потому что люди в основном смотрят телевидение, в театр ходят не так много людей. Если будут предложения в украинском кино, то, конечно, я соглашусь.



Виктория Варлей / Фото СТБ

Это был очень классный опыт, – об участии в грузинских "Танцах со звездами"

А хотите принять участие в еще каком-нибудь телешоу?

Я когда-то участвовала в "Танцах со звездами" в Грузии. Это было где-то 5 лет назад. Меня там очень круто принимали. Перед проектом я снималась в сериале, то есть люди меня уже знали. Мне предложили "Танцы со звездами" и я согласилась. Это был очень классный опыт. Я провела там несколько месяцев. Но, скажу честно, у меня был договор, что я только до 4 эпизода, потому что имела запланированные съемки в Киеве. У меня был подписан контракт с каналом в Украине, нужно было вернуться. К тому времени мне сказали: "Слушай, ну мы посмотрим, может зрители вообще не будут за тебя голосовать". Но получилось так, что зрители за меня голосовали, у меня очень классно получалось, потому что у меня есть хореографическое прошлое. Продюсерам пришлось придумать травму, через которую я не могу продолжать участие. Поэтому в Украине я очень хотела бы принять участие в "Танцах со звездами", потому что это люблю.

Ментально он не россиянин, – о муже Петре и хейте из-за женитьбы

Не полилась ли на вас волна хейта после того, как вы рассказали, что вышли замуж за россиянина?

Конечно, был хейт. К сожалению, люди не думают. Они не хотят задуматься, что у меня тоже есть русские корни. Думаю, что у большинства украинцев есть русские корни. По состоянию на 2001 год в Украине проживало 17% россиян, которые строили семьи, рожали детей, поэтому у нас очень много людей с русской кровью. Мой муж никогда не жил в России, он там провел может два года за всю свою жизнь. Сейчас ему 48 лет, из которых 37 или 38 прожил в Нью-Йорке, а 3 или 4 года живет в Майами. Ментально он не россиянин. В последний раз был в России в 12-летнем возрасте.

Сейчас люди очень озлоблены из-за войны. Особенно те, кто остался в Украине, кто не имеет возможности уехать. Я понимаю это состояние озлобленности, когда ты хочешь всю свою боль выпустить наружу, тебе нужно кого-то обидеть, задеть. Но я на это не реагирую, потому что настолько психологически проработана, что на меня это все не действует. Я понимаю, почему это пишут. Люди, которые думают, никогда не зададут вопрос: "Почему ты вышла замуж за россиянина", потому что во мне тоже есть русская кровь.



Виктория Варлей с любимым / Фото из личного архива актрисы

Как отнеслись ваши родные к тому, что вы выходите замуж?

Это было очень трогательно. Моя мама не знакома с моим мужем. Я написала ей "письмо на фронт". Когда она с моей младшей сестрой сели на поезд выезжать в Германию, это было в начале марта 2022 года, когда у меня немного отлегло, что они уехали, я написала маме большое-большое письмо в телеграмме, о том, что познакомилась с мужчиной, выхожу замуж. Написала: "Мама, извини, что я не успела вас познакомить, но он отличный". Мама была конечно рада. Рада меня наконец избавиться, 38 лет! (смеется, – 24 Канал)

Планируете приехать с Петром в Украину?

Мы планируем приехать в Украину, как только я получу разрешение на выезд. Возможно, это произойдет уже в конце весны. Я точно приеду, потому что очень скучаю. Очень хочу в Киев, выпить матчу в своем любимом заведении, зайти к себе в квартиру. Думаю, сделаю это раньше, чем закончится война.

Наш сезон был самым особенным, – об участии в "Холостяке" и Алекса Топольского

А как Петр отнесся к вашему участию в "Холостяке"? Просматривали ли вместе проект?

Он отнесся нормально, ведь мы в то время не были в отношениях. Да, у меня была какая-то жизнь до него, у него тоже.

Мы вместе смотрели все эпизоды, он смотрел на украинском языке и это нам помогло, потому что он понимает абсолютно все, что я говорю на украинском и читает все мои сообщения на украинском. Да и новости тоже читает, подписанный на украинские телеграмм-каналы. Мой муж, которые всю жизнь говорил на английском языке, также знает русский, а теперь еще и украинский выучил. Это очень круто, он уже и "паляница" умеет говорить (смеется – 24 Канал). Поэтому мы смело можем ехать в Украину, и он будет разговаривать на украинском языке.

Мы просматривали все выпуски, кроме того, где я целовалась в заливе. Я просто рассказала ему, что там будет, сказала, что он может посмотреть, но посоветовала этого не делать. Я знаю, что мне было бы неприятно такое видеть. Здесь дело не в ревности. Одно дело, когда он смотрел в кино, другое дело – когда в реальной жизни.



Виктория Варлей / Фото СТБ

Что думает об Алексе Топольском, его поведении во время и после проекта?

Именно Алекса мы с ним не обсуждали. Моему мужу не присущи все эти сплетни. Это я с девушками могу обсудить Алекса или еще кого-нибудь. Для меня большим показателем того, что Петр – настоящий мужчина – его отношение к бывшей жене. Ни разу я не слышала плохого слова в ее адрес. Только с уважением, только хорошее говорит о ней. Если кто-то в компании скажет какой-нибудь упрек, он сразу останавливает, говорит, что не имеют права делать этого, что эта женщина – мать его детей. Он относится с уважением ко всем людям.

У Топольского действительно есть бизнес в США?

Я не могу говорить этого, я же не держала свечу, когда он открывал этот бизнес. Думаю, что у человека что-то есть до 34 лет, какие-то средства, за которые он живет. Иначе он бы не находился даже на Бали. На Бали, чтобы жить, нужно минимум 10 тысяч долларов в месяц. На мой взгляд, он зарабатывает средства, чтобы обеспечивать себе жизнь. Он не живет где-нибудь в Африке, а живет в красивом месте, где дорого.

Напомним, после финала "Холостяка" на Алекса Топольского вылилось много хейта. Девушки из проекта рассказывали, что мужчина на самом деле не бизнесмен, а простой риелтор. Затем в интервью Алекс ответил на эти слухи и подчеркнул, что он никогда не был риелтором. Чтобы развеять все сомнения, в своем телеграмм-канале Алекс опубликовал налоговую декларацию за 2020 год. Тогда была кульминация его бизнеса, вместе с партнером в Майами и Лос-Анджелесе было в аренде и субаренде 55 апартаментов.

В соцсетях можно увидеть много комментариев, где зрители отмечают, что 12 сезон "Холостяка" самый плохой. Из-за озвучки, главного героя. Как вы можете это прокомментировать?

Я считаю, что наш сезон был самым особенным. Именно потому, что он был переозвучен. Сначала мне было необычно, а потом очень понравилось. Очень точно подобрали голоса. Актриса, которая меня озвучила, подчеркнула эту стервозность, хотя в жизни я, конечно, немного мягче, но это было очень круто.

По девушкам это был самый крутой сезон. Все девчонки просто топ. Мне, как зрителю, было интересно наблюдать даже за этими ссорами, за всем, что происходило. Это не было пресно, а было со вкусом.

Давайте вспомним, какого еще "Холостяка" так обсуждали, как Алекса? Там тик-ток просто горит. Я захожу в тик-ток, начинаю его листать, там через одно видео что-то об Алексе. Когда еще это было? Я считаю, что это самый популярный и особый сезон. И еще потому, что он вышел в таких условиях, в которых мы все живем.



Виктория Варлей / Фото СТБ

Да простит меня мой муж, – почему Вика хотела, чтобы "Холостяком" был Дурнев

Еще до премьеры 12-го сезона были слухи, что новым "Холостяком" может быть Алексей Дурнев. Думали ли вы об участии в реалити-шоу с ним? И вообще, кого из известных мужчин хотели бы видеть в проекте вместо Алекса?

Я даже сейчас возьму такую розу, словно это от Леши Дурнева. Пусть меня простит мой муж (смеется – 24 Канал). Я очень хотела, чтобы был Леша Дурнев. Ну он очень классный, харизматичный, у него замечательное чувство юмора, мы в этом похожи. Думала: "Боже, я уже закручиваю такой роман, мы будем такая пара, мы просто будем парой этой страны, которую будут все обсуждать".

На тот момент, когда вышла из машины, я была на таком адреналине, что сначала вообще не поняла, кто там стоит. Увидела, что парень со светлыми волосами поняла, что это не Леша. Пока шла, пыталась понять, кто это. Было ощущение, что должна быть звезда. Когда увидела Алекса, внешне он мне понравился.

Напомним, ютуб-блогер Алексей Дурнев рассказывал, что его приглашали в "Холостяк". Он всерьез рассматривал это предложение, но отказался, потому что канал предложил ему в четыре раза меньший гонорар, чем он хотел.

Война закончится, – будет ли продолжение "Холостяка"

Как думаете, продолжение "Холостяка" будет? И если да, то кто должен стать новым главным героем?

Война закончится нашей победой, все проекты восстановятся, мы будем постепенно возвращаться к нормальной жизни. Снимут и "Холостяку", и "Холостячку".

Я буду поддерживать, чтобы главным героем был именно военный парень. Здесь вопрос в том, нужно ли это именно ему. Но будет очень круто, если бы взяли именно военного, который был на войне, видел все, защищал нашу Украину.

Целесообразно ли снимать новый сезон "Холостяка" во время войны? Да и вообще подобные шоу.

Это не ко времени. Во-первых, это невероятные средства. Нам сейчас есть куда направить эти деньги, а не снимать развлекательные шоу.



Виктория Варлей / Фото из личного архива актрисы

Я буду очень плакать, – о помощи ВСУ и победе Украины

Сейчас немало ваших коллег на фронте. Также много тех, кто остался в Украине и помогают в тылу. В частности бывший любимый Тарас Цымбалюк в инициативе Act lots – приобщается к благотворительным событиям в поддержку ВСУ. Вы также помогаете вооруженным силам, но редко об этом говорите. Почему выбрали для себя такую позицию?

От моей аудитории получаю огромное количество запросов о сборе средств. К сожалению, среди них есть много фейков, поэтому, помогаю только проверенным людям, есть много знакомых, которые служат в ВСУ. То есть, когда собираем на какие-то тепловизоры, дроны и т.д., то это сборы от моих друзей. Я присоединяюсь, пока имею возможность это делать, а также освещаю их в сторис, чтобы присоединились другие люди. Также я открывала сбор, о котором просила моя знакомая. Мы собирали на дрон для ее мужа.

Я очень прошу прощение у всех тех людей, которые мне пишут, но, к сожалению, не могу публиковать все сборы. И очень прошу меня понять в этом.

Поддерживает ли муж ваше стремление помочь Украине?

Да конечно. Если я говорю, что есть сбор для наших друзей, то, конечно, он отправит средства.

Как вы лично видите день победы Украины?

Ой, я очень буду плакать. Я всегда смотрела на бабушку, дедушек, когда включали песни о победе, как они плакали. У меня не вызывало это таких чувств, а сейчас понимаю, что мы все люди, которые проживут эту войну и так же будут реагировать на "Ой у лузи червона калина", на наш гимн со слезами. Будет еще большая гордость за нашу страну и наших ребят. Я верю, что эта война приведет Украину на тот уровень, где мы никогда не были. Да, чрезвычайно большой ценой. Об Украине уже говорят по всему миру. И все берут с нас пример.

Я горжусь, что я украинка. Я всегда была патриотом своей страны, но мне никогда не хотелось кричать об этом. А сейчас я специально говорю на улице на украинском языке, чтобы идентифицировать себя как украинка. У меня на балконе висит украинский флаг, чтобы все видели, что здесь живет украинка. Думаю, что день победы будет лучшим днем в жизни каждого украинца. Не знаю, с чем это сравнимо. Наверное, с рождением ребенка.

Очень этого жду. Очень хочу в этот момент быть в Украине, просто, чтобы выйти на улицу и обнимать всех, кто будет проходить мимо.