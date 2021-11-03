Благодаря авторскому шоу "Дурнев + 1" Алексей Дурнев стал успешным и знаменитым. Не секрет, что в этом ему помогла не только харизма, но и нестандартная фамилия. Однако ведущий признался, что в детстве стеснялся его так, что вступая в лучшую школу Мариуполя, указал другую.

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Когда поступал в городской лицей в Мариуполе, надо было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией – Ткаченко. Отец устроил скандал, и я так и остался Дурневым,

– поделился шоумен.

Он не стал объяснять, почему отец был таким настойчивым, однако дал понять – не жалеет, что все сложилось именно так. Алексей Дурнев признался, что в школе над ним не издевались, а фамилия помогла определиться со сценическим образом и реализоваться в карьере.

"Потом анализировал все, что делал в медиапространстве. Выходит, я будто всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня", – рассказал ведущий.



Алексей Дурнев / Фото из инстаграма ведущего

Заметим, Алексей Дурнев очень резко высказывается о знаменитых коллегах: