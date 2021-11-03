Благодаря авторскому шоу "Дурнев + 1" Алексей Дурнев стал успешным и знаменитым. Не секрет, что в этом ему помогла не только харизма, но и нестандартная фамилия. Однако ведущий признался, что в детстве стеснялся его так, что вступая в лучшую школу Мариуполя, указал другую.
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Когда поступал в городской лицей в Мариуполе, надо было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией – Ткаченко. Отец устроил скандал, и я так и остался Дурневым,
– поделился шоумен.
Он не стал объяснять, почему отец был таким настойчивым, однако дал понять – не жалеет, что все сложилось именно так. Алексей Дурнев признался, что в школе над ним не издевались, а фамилия помогла определиться со сценическим образом и реализоваться в карьере.
"Потом анализировал все, что делал в медиапространстве. Выходит, я будто всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня", – рассказал ведущий.
Алексей Дурнев / Фото из инстаграма ведущего
Заметим, Алексей Дурнев очень резко высказывается о знаменитых коллегах:
- ведущий любит подшучивать над Лесей Никитюк. В августе этого года Алексей выдал, что считает красивыми только невысоких девушек, а те, чей рост превышает 180 сантиметров, могут работать "только на железной дороге". Звезда эмоционально ответила коллеге, ведь считает, что низко оскорблять людей из-за веса, роста и цвета кожи;
- 42-летнюю Машу Ефросинину Дурнев унизил публично назвал "суперзвездой из прошлого". По мнению ведущей, он поступил "не по-мужски, не по-пацански".