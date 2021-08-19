В одном из своих видеоблогов шоумен Алексей Дурнев высказался о высоких женщинах, особенно тех, рост которых превышает 180 сантиметров. Он считает, что с таким ростом можно "работать только на железной дороге".
Обратите внимание Не по-мужски, – Маша Ефросинина отреагировала на публичное унижение Дурнева
Мужчина также добавил, что "все красивые девушки – невысокие". Фрагмент видео украинская телеведущая и блогерша выложила в инстаграме.
Леся Никитюк ответила Дурневу
Знаменитость не выдержала чрезмерных шуток относительно своего роста. Она записала саркастическое видео, в котором показала себя проводницей в поезде. В ролике Леся Никитюк вспомнила и других высоких звезд – Екатерину Осадчую, Машу Ефросинину, Олю Полякову.
"Проводница Леся Ивановна Никитюк, поезд номер 1340 Киев – Лисичанск. Проходим, постель меняем, чай разносим. С детства вынуждена работать на железной дороге, так как ростом выше 180 и, соответственно, не хорошая. Но радует тот факт, что я здесь не сама. Со мной мои подруги, мои коллеги, от слова "колія", я передаю им привет. Маша Ефросинина – 12 вагон, Екатерина Осадчая – 16 вагон, Оля Полякова сегодня не на смене, привет", – высказалась в видео Никитюк.
Под видео телеведущая добавила, что в современном обществе недопустимо оскорблять людей из-за внешности. Она отметила, что Алексей Дурнев в своих видео не называет ее имени и закрывает лицо.
Я думала, что мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо. Но сейчас он перешел все границы. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: "Ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!"
– написала блогерша.
Для просмотра всех видео листайте вправо:
Заметим, что ранее поведение Алексея Дурнева осудила Маша Ефросинина. Звезда предложила мужчине принять участие в ее программе "Экзамен", а блогер согласился. Но впоследствии неожиданно заявил в инстаграм-сториз, что не пойдет на интервью, потому что Маша "не может понять – она суперзвезда из прошлого или интервьюер".
Ефросинина ответила, что интересовалась Алексеем как личностью, но не хочет ждать его у себя в программе, если он позволяет себе так высказываться о женщинах. "Это то низко, Леша. Жаль, не по-мужски, не по-пацански", – отметила ведущая.
Реакция сети
Читатели Леси Никитюк в основном поддерживают телеведущую и осуждают шоумена. В комментариях ее поддержали звезды – Александра Зарицкая и Маша Ефросинина.
- Маша Ефросинина: "Ах ты ж, так все еще хуже с человеком, дело в росте, оказывается!";
- Александра Зарицкая: "Любовь-любовь";
- "Достойный ответ";
- "Его фамилия говорит сама за себя";
- "Девушки 180+, мы шикарные! А этот мальчик пусть идет лесом за гномами";
- "Леся Ивановна – икона";
- "А что не так с железной дорогой?! Мой рост – 165, я работаю на Укрзализныце. Конечно, комплексы у мальчика. Надо посочувствовать, но не буду".