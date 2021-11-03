Автором снимков стал Александр Демиденко, пригласивший звездного папу с дочкой в осенний желтый парк. Они вместе гуляли и отдыхали на скамейке, пока Диана, прижавшись к отцу, показывала ему что-то на телефоне.

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"Какая же красивая осень! Обожаю именно это время года за невероятное разноцветье природы! Мне кажется, получились очень теплые кадры!" – прокомментировал сообщение исполнитель.



Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото Александра Демиденко

Отметим, что дочь Зиброва работает у него пиарщицей, поэтому помогает ему быть более узнаваемым и современным.

Павел Зибров с дочкой посреди осеннего парка / Фото Александра Демиденко

Реакция сети

Фанаты Народного артиста Украины отметили сходство между Павлом и Дианой и поблагодарили за такие редкие фото: