Завдяки авторському шоу "Дурнєв + 1" Олексій Дурнєв став успішним і знаменитим. Не секрет, що в цьому йому допомогла не лише харизма, а й нестандартне прізвище. Однак ведучий зізнався, що в дитинстві соромився його так, що вступаючи в найкращу школу Маріуполя, вказав інше.

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Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі, треба було складати іспити, Я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем – Ткаченко. Батько влаштував скандал, і я так і залишився Дурнєвим,

– поділився шоумен.

Він не став пояснювати, чому батько був таким наполегливим, однак дав зрозуміти – не шкодує, що все склалось саме так. Олексій Дурнєв зізнався, що в школі над ним не знущались, а прізвище допомогло визначитися зі сценічним образом і реалізуватися в кар'єрі.

"Потім аналізував усе, що робив у медіапросторі. Виходить, я ніби всім доводив, що я не дурень. Тобто я, навпаки, показував, що всі навколо дурні, крім мене", – розповів ведучий.

Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, Олексій Дурнєв дуже різко висловлюється про знаменитих колег: