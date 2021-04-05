Отец Анджелины Джоли прокомментировал развод дочери с Брэдом Питтом
Отец голливудской звезды Анджелины Джоли Джон Войт едва ли не впервые высказался о скандальном разводе его дочери с Брэдом Питтом. В разрыве брака он обвинил актера.
Источник:The Sun
Лауреат премии Оскар и отец успешной американской актрисы Анджелины Джоли назвал истинную причину развода дочери с Брэдом Питтом. Он кратко, но содержательно прокомментировал разрыв отношений знаменитостей.
Советуем прочитать Анджелина Джоли и Брэд Питт потратили 2 миллиона долларов из-за развода
Отец Анджелины Джоли о причине развода с Питтом
Джон Войт заявил, что проблемы в браке начались из-за злоупотребления Брэдом Питтом алкоголя. Это послужило началом разлада в отношениях между актерами.
У Брэда были некоторые сложности с алкоголем. Я надеюсь, что он занялся собой, и я молюсь за этого человека. А дети справляются с ситуацией, как только они могут,
– отметил отец Джоли.
Отметим, сейчас в суде Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор пытаются определиться с вопросами опеки над их 6 детьми. Звездная мать хочет иметь право проводить все время с детьми. Для этого она готовит доказательства домашнего насилия от мужа. По сообщениям прессы, показания по этому делу уже дал старший сын Мэддокс, что очень огорчило Брэда Питта.
Что известно о страсти Брэда Питта к алкоголю
- Стоит отметить, что знаменитость в откровенном интервью 2 года назад назвал такую же причину развода с Анджелиной Джоли.
- Он признался, что полтора года страдал от алкогольной зависимости.
- Актер боролся с пристрастием к рюмке: он посещал специальную групповую терапию и впоследствии смог бросить пить.
Поделиться новостью