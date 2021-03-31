В процессе бракоразводного процесса Анджелина Джоли и Брэд Питт потратили огромные суммы денег на адвокатов и другие услуги. В частности, актеры выложили по миллиону долларов каждый.

Бывшая чета голливудских знаменитостей Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжает борьбу за опеку. Поскольку они ни в коем случае не хотят уступать, приходится тратить огромные средства, чтобы выиграть дело.

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Сколько потратили актеры

Адвокат Келли Рикерт рассекретила суммы, которые выкладывают Брэд и Анджелина во время развода. Только частному судьи они платят 10 тысяч долларов за день работы (что составляет около 278 тысяч гривен). В целом звезды потратили по миллиону каждый (около 27 миллионов гривен).

"Этот голливудский развод длится уже более четырех лет. Он один из самых длинных из всех, что мне приходилось видеть. И просто нереально дорогой. Анджелина и Брэд потратили уже по миллиону долларов каждый. Они наняли очень опытных и дорогих адвокатов. Стоимость работы их помощников за час может варьироваться от 1000 до 1500 долларов. А на частного судью Джоли и Питт потратили полтора миллиона долларов совместного бюджета", – заявила адвокат.

Келли Рикерт добавила, что ждать быстрого завершения бракоразводного процесса – не стоит. Она считает, что звездный развод, вероятно, продлится еще 6 лет. Также эксперт отметила, что такой долгий процесс может инициировать именно Анджелина Джоли. Поскольку пока продолжаются судебные процессы, дети живут вместе с ней.

Анджелина может тратить миллионы до тех пор, пока Брэд будет продолжать бороться с ней. Их младшим детям по 12 лет, так что она может тянуть процесс до их совершеннолетия. У меня уже были подобные случаи. Обычно люди просто исчерпывают финансы для дальнейшей борьбы. Но у знаменитостей неплохие запасы,

– пишет издание.

Брэда Питта поддерживает Энистон

Добавим, что Анджелина Джоли имеет доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта. Она дала задание своим адвокатам готовить эти заявления.

К тому же, как пишут таблоиды, старший сын супругов Мэддокс уже дал показания против отца.

Такая новость очень огорчила актера. Однако он нашел поддержку – Брэду часто звонит его бывшая жена Дженнифер Энистон.

Джен позвонила Брэду как только появились новости об обвинениях в домашнем насилии. Она хотела донести до него, что всегда будет рядом в трудную минуту. Слова ободрения и поддержки Джен очень нужны ему в это трудное время,

– сообщил инсайдер.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото Getty Images