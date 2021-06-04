Отец Бена Аффлека прокомментировал роман сына с Дженнифер Лопес

После развода с Алексом Родригесом вокруг Дженнифер Лопес не прекращаются слухи о ее романе с Беном Аффлеком. И отец актера подчеркнул, что все это – ерунда.
Западная пресса активно обсуждает роман американской певицы Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека. Его отец Тимоти высказался о слухах вокруг пары.
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Отец Бена Аффлека высказался о сыне
Тимоти отметил, что из-за пандемии коронавируса он не так часто видится с сыном. Отец редко разговаривает с сыном, а потому ничего не слышал об отношениях с Дженнифер Лопес. Также он считает, что лучше обсуждать благотворительную деятельность сына
Я хотел бы, чтобы люди сосредоточились на той хорошей работе, которую выполняет мой сын в Конго – на женщинах, которым он там помогает. СМИ должны писать о таких важных вещах, а не об этой ерунде,
– рассказал Тимоти Аффлек.
Отец актера также прокомментировал слухи о том, что Бен Аффлек все эти годы скучал по Дженнифер Лопес: "Я никогда не слышал об этой ерунде".
Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- В 2002 году звездная пара была в отношениях. Об их романе вспоминали много лет спустя и назвали его "Беннифер". Через год Бен и Дженнифер оформили помолвку, но за несколько недель до свадьбы разошлись.
- Чувства между знаменитостями возобновились тогда, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной расставания стало недоверие певицы к спортсмену.
- Сначала такое общение близкое окружение звезд называло дружбой, но многие подозревают, что между ними разгорелся новый роман. Недавно звездную пару снова заметили на отдыхе, они проводили время в Майами.