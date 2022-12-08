Букмекеры Евровидения назвали вероятную победительницу Нацотбора: кто возглавил рейтинг

Уже 17 декабря в Киеве пройдет финал Нацотбора на Евровидение-2023. Пока участники готовятся к прямому эфиру, букмекеры ставят ставку на победителя. В этом году ею может стать Jerry Heil.

До финала Нацотбора осталось менее двух недель. Букмекеры уже выставляют свои прогнозы на победу или на проигрыш украинских участников отбора.

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В настоящее время фавориткой букмекеров является Jerry Heil. Она будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023 с песней When God Shut The Door. Второе место отдают бандуристке KRUTЬ, а третье разделили группа TVORCHI и колоритная гуцулка FIINKA.

Полный рейтинг букмекеров выглядит так:

Jerry Heil – 1.50 КРУТЬ – 2.25 TVORCHI – 21.00 FIINKA – 21.00 Moisei – 25.00 2TONE – 35.00 OY Sound System – 35.00 DEMCHUK – 45.00 Angelina – 50.00 Tember Blanche – 75.00



Ставки букмекеров на Национальный отбор на Евровидение-2023 / Скриншот FAVBET

Что известно о песне Jerry Heil

После жеребьевки Суспильне обнародовало все песни финалистов, с которыми 17 декабря они выступят в финале. Их можно прослушать здесь . А также узнайте, что известно об участниках Нацотбора , которым удалось дойти до финала и презентовать свои песни по всей стране.

When God Shut The Door – это трек, который Jerry Heil написала в первый месяц полномасштабной войны, когда шок от ударов России по украинским городам был еще очень сильным. Артистка рассказывала, что единственное, что тогда держало на плаву – надежда на замысел Божий.

Первый куплет на английском – это как пролог повествования. Главный герой — сборный образ народа, который сначала от удара закрытой двери падает на пол, однако быстро поднимается и видит свой новый путь.

на английском – это как пролог повествования. Главный герой — сборный образ народа, который сначала от удара закрытой двери падает на пол, однако быстро поднимается и видит свой новый путь. Второй куплет – это исполнение строк, где слова и музыка написаны в фольклорной стилистике.

– это исполнение строк, где слова и музыка написаны в фольклорной стилистике. "Злым будут нищета, а мы – воли достойные. Не верю: а знаю – нам Бог помогает!". Здесь Jerry Heil опирается на интерпретацию цитаты из Библии – "Кто с мечом придет…" и добавляет, что победа украинцев – это не просто вера. Это уверенность и ожидание победы. Это база как наша воля. Это каждый день доказывает наше войско и каждый достойный украинец.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слушайте песню онлайн