В сети опубликовали первые фото певицы по репетиции. Уже 11 декабря она вместе с участниками 15 других стран будет бороться за победу в конкурсе.

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Первые фото с репетиции Златы Дзюньки на Детском Евровидении-2022

На фото по репетиции видно, какой образ подготовили Злате для выступления на международном конкурсе, а также сценографию ее номера. Из фантастической постановки Дзюньки и так понятно, кто через слезы, боль и шторм возродится из пепла как птица Феникс.

Напомним, Детское Евровидение в этом году состоится в Армении. На днях ведущие конкурса определили случайным образом, под какими порядковыми номерами выступят участники. Злата Дзюнька завершит выступления участников и выйдет на сцену под номером 16. 14-летняя артистка из города Рава-Русская Львовской области представит Украину с песней "Незламна". Проницательный клип на эту композицию она снимала в укрытии.

На Евровидении запрещены политические месседжи, потому в видеоработе певица не показала кадры разрушений. Однако ее выступление и номер имеют целью в очередной раз отметить то, что происходит в Украине, призвать мир не забывать о войне и помочь нам как можно быстрее победить врага.

Злата Дзюнька – "Незламна": смотрите видео онлайн