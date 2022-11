Бывшие фавориты и новые звезды: Суспильне объявило 10 финалистов Нацотбора Евровидения

Команда Суспильного наконец-то объявила список всех финалистов Национального отбора Евровидения-2023. Один из них получит наибольшее количество голосов от судей и зрителей и отправится представлять Украину в Великобританию. Предлагаем узнать имена всех участников отбора.

Представители украинского конкурса Евровидения обещали, что обнародуют список 10 участников Нацотбора до 17 ноября. Песни исполнителей должны появиться на стримингах за 2-3 недели до самого отбора, который пройдет через месяц – 17 декабря в Киеве.

В список участников Нацотбора попали как известные лица украинского шоубизнеса, так и новые таланты, поразившие музыкального продюсера Pianoboy и всю его команду.

Участники Нацотбора Евровидения-2023

1. 2TONE – "Квітка"

2. Angelina – Stronger

3. DEMCHUK – Alive

4. FIINKA – "Довбуш"

5. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Moisei – I'm Not Alone

8. OY Sound System – "Ой, тужу"

9. Tember Blanche – "Я вдома"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Финалисты Нацотбора Евровидения-2023 / Фото Общественного

Отметим, что в тройку судей согласно голосованию украинцев в приложении "Дия" попали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Напомним, что ранее представители конкурса сообщали, – в лонглист Нацотбора в общей сложности вошли 36 музыкантов из почти 300 претендентов. Как и в начале 2022 года, вместо трех прямых эфиров пройдет всего один – финал отбора, где определится победитель. В целях безопасности участников и команды Суспильного прямой эфир устроят в укрытии. За его организацию взялось ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука.

Главный конкурс Евровидения-2023 пройдет в Великобритании, в Ливерпуле. Организаторы Европейского языкового союза решили, что Украина не сможет обеспечить безопасность персонала и фанам во время войны, поэтому передали возможность проведения Великобритании, представитель которой занял второе место. В свою очередь компания-вещатель BBC пообещала, что "Украина будет отмечена и представлена в течение всего события". Даже Сэм Райдер заявил: "Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем устроить вечеринку у нас дома".