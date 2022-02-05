Имена членов жюри Национального отбора на Евровидение-2022: список судей

UA: Общественное вещание обнародовало список с именами жюри, которые будут оценивать конкурсантов Национального отбора и в дальнейшем выберут того исполнителя или группу, которые представят Украину на Евровидении-2022.

Подготовка к Евровидению-2022 идет "полным ходом". Недавно руководство конкурса в Украине объявили имена тех, кто будет судить конкурсантов на Нацотборе. Эту почетную миссию будут выполнять: Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Актуально Список участников национального отбора на Евровидение-2022

Интересно, что в этом году правила немного изменились, поэтому вместо двух полуфиналов и одного финала проведут только финал. Соответственно, все 8 участников сразу стали финалистами Национального отбора.

Члены жюри Нацотбора на Евровидение-2022 от Украины

Первой судейское кресло заняла известная украинская исполнительница Тина Кароль. Предварительно, в 2020 году, звезда уже участвовала в Нацотборе в роли судьи.

Тина Кароль стала судьей Нацотбора 2022 / Фото из инстаграма

Общественный вещатель аргументировал свой выбор тем, что у артистки большие достижения в певческой карьере. В 2006 году, в Афинах, Тина вышла на сцену Евровидения с ритмичной песней Show me your love и заняла в шоу 7-е место.

Кроме этого, певица завоевала звание народной артистки Украины и получила более 20 музыкальных и телевизионных премий. Недавно стало известно, что поп-дива решила испытать себя как педагог в одном из киевских университетов.

Ярослав Лодыгин стал судьей Нацотбора 2022 / Фото из инстаграма

Следующим в список жюри зачислили Ярослава Лодыгина. Мужчина является режиссером и членом правления Общественного вещателя. Также в 2019 Лодыгин стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста. Самой известной его работой, как режиссера является лента "Дикое поле".

Третьей и последней судьей стала Джамала. Она принесла Украине победу на конкурсе Евровидение в 2016 году с песней "1944".

Джамала признала, что нынешний состав финалистов является удачным. Она добавила, что будет выбирать представителя от Украины на конкурс по своим критериям: номеру, песне и выступлению вживую.

Джамала в составе жюри / Фото из инстаграма "Суспільного​"

Напомним, что в прошлом году от Украины выступала электро-фолк группа Go_A с песней SHUM.

Группа заняла пятое место на конкурсе, а их трек покорил весь мир и вошел в тройку самых популярных за всю историю песенного конкурса.

Кроме этого, Go_A выиграли в конкурсе Eurovision Awards за лучшую постановку.

Что известно о национальном отборе на Евровидение-2022