Тина Кароль снова смогла удивить поклонников. Теперь повезло ее фанатам, которые учатся в Киевском национальном университете культуры и искусств.

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Тина Кароль будет работать в университете

3 февраля ректор Михаил Поплавский сообщил, что Тина будет заведующей кафедрой эстрадного пения. Артистка уже побывала в университете и обсудила с ректором сотрудничество.

Тина Кароль в КУК / Фото из инстаграма Михаила Поплавского

В университет звезда приехала в неординарном наряде. Она надела спортивные брюки черного цвета, белый свитер и изумрудную шубу с изображением лисы сзади. Соединила такой look со светлыми кроссовками. Волосы Кароль собрала сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Тина Кароль в КУК / Фото из инстаграма Михаила Поплавского

Тина Кароль в КУК / Фото из инстаграма Михаила Поплавского

Сейчас сама Тина не сообщила о должности в Университете культуры. Отметим, ранее звездным преподавателем кафедры Шоу-бизнеса в КУК стал любимец миллионов женщин – Олег Винник.