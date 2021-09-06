Яркое открытие проекта "Танцы со звездами" для многих украинских знаменитостей стало вызовом. Для украинской певицы Евгении Власовой выход на паркет стал своеобразным возвращением в шоу-бизнес после 10-летней паузы.
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Откровенное признание Евгении Власовой
Певица рассказала, что ей на самом деле было трудно преодолеть болезнь и восстановиться после нее. Танцевать перед зрителями после таких трудностей – невероятная победа для звезды.
После страшной операции, где из 10 выживает 1... Я помню, как я в махровом халате не могла и шагу сделать. Было сложно поднимать покрывало, не то, что сейчас танцевать. Это обалденно, что я могу танцевать,
– поделилась Евгения Власова.
"Я очень устала от того, что меня ассоциируют с болячками. Просто за спиной я слышу: "А, это та, которая едва не умерла", "Та, которая развелась", "Та, у которой был рак". Это выдержать нереально", – призналась исполнительница.
Евгения Власова добавила, что ее болезнь плохо повлияла и на дочь. Ей хотелось бы, чтобы девушку не спрашивали о состоянии здоровья звездной мамочки, а говорили о ее успехах и достижениях.
"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн-выступление Евгении Власовой и Макса Леонова
Выступление Власовой на "Танцах со звездами"
- Партнером артистки оказался Макс Леонов – победитель прошлого сезона и бывший партнер Санты Димопулос.
- В первом выпуске пара станцевала романтический квикстеп. Их выступление растрогало Екатерину Кухар – она даже встала и обняла звезду.
- "Я горжусь вами. Я понимаю, как много у вас сейчас на кону. Вы получили уже такой джек-пот – Макса, но он сейчас играет для вас как плюс, так и минус. Потому что в квикстепе вы несколько растерялись. Поэтому я желаю, чтобы вы собрали все свои силы, проявили свой характер бойца и показали настоящую себя", – отметила Екатерина Кухар.
- В то же время судьи добавили, что в танце не хватило огня. Поэтому паре поставили 15 баллов.