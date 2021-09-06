Яркое открытие проекта "Танцы со звездами" для многих украинских знаменитостей стало вызовом. Для украинской певицы Евгении Власовой выход на паркет стал своеобразным возвращением в шоу-бизнес после 10-летней паузы.

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Откровенное признание Евгении Власовой

Певица рассказала, что ей на самом деле было трудно преодолеть болезнь и восстановиться после нее. Танцевать перед зрителями после таких трудностей – невероятная победа для звезды.

После страшной операции, где из 10 выживает 1... Я помню, как я в махровом халате не могла и шагу сделать. Было сложно поднимать покрывало, не то, что сейчас танцевать. Это обалденно, что я могу танцевать,

– поделилась Евгения Власова.

"Я очень устала от того, что меня ассоциируют с болячками. Просто за спиной я слышу: "А, это та, которая едва не умерла", "Та, которая развелась", "Та, у которой был рак". Это выдержать нереально", – призналась исполнительница.

Евгения Власова добавила, что ее болезнь плохо повлияла и на дочь. Ей хотелось бы, чтобы девушку не спрашивали о состоянии здоровья звездной мамочки, а говорили о ее успехах и достижениях.

В 2009 году знаменитость Евгения Власова взяла паузу в шоу-бизе из-за страшного диагноза и тяжелой операции. СМИ подозревали, что она была связана с онкологией, но певица подчеркивала, что никогда не болела раком. В апреле этого года она впервые за 10 лет вышла на сцену. Власова выступила на "Голосе страны" с подопечной Олега Винника.

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Выступление Власовой на "Танцах со звездами"