Вместе завтракают и ставят елку: в сети рассекретили новую пассию Остапчука – видео

В сентябре пополз слух о разводе Владимира Остапчука со второй женой Кристиной Горняк. Он сам это не комментирует, но похоже, новую любимую уже нашел. В сети догадались, что это журналистка Екатерина Полтавская.

Только недавно Владимир Остапчук называл черты, которые привлекают его в женщинах, и пользователи соцсетей предполагают, что писал он о 22-летней Екатерине Полтавской, с которой закрутил роман после Кристины Горняк. На это намекнула Монро, а тиктокерша Юлия Тимошенко показала доказательства, что они вместе.

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Остапчук встречается с 22-летней журналисткой

А у телеведущего Остапчука новая красотка. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня,

– "подогрела" травести-дива Монро в телеграме.

Называть ее имя телеведущая не стала. Вместо нее это сделала блогерша Юлия Тимошенко – показала сторис Владимира Остапчука и Екатерины, судя по которым, живут они вместе – украшают одну и ту же елку, завтракают за одним и тем же столом.

Это, кстати, квартира, которую шоумен арендовал со второй женой. Интересно, что почти три года назад о его романе с Кристиной Горняк также стало известно со сторис.

Заметим, что инстаграм-профиль Екатерины Полтавской уже закрытый, но, судя по "шапке", работает она журналисткой, project-менеджером и ведет свой блог. У нее более 30 тысяч подписчиков. В инстаграме ее знают как девушку, которая "смешно отвечает на комментарии россиян". Сама она из Кропивницкого, но окончила университет имени Гринченко и живет в Киеве.

Новая возлюбленная Остапчука Екатерина / Фото из фейсбука