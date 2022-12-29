В своем инстаграмме Владимир поделился видео, где рассказывает о погоде в городе и желает всем россиянам только одного конца.

К слову На фоне романа Остапчука с 22-летней: Кристина Горняк призналась, простит ли измену

"Хай рассасія і незгоди не роблять вам в житті погоди", – написал Остапчук и показал себя на въезде в славный город Херсон.

Также он опубликовал видео в инстаграмм-сторисе, где вытирает ноги о российский флаг. Рядом с ним была его новая пассия, опубликовавшая аналогичный кадр с ногами Владимира.



Владимир Остапчук с 22-летней девушкой в Херсоне / Фото с инстаграм-сторис пары

22-летняя журналистка Екатерина Полтавская отправилась на юг вместе с Остапчуком и показала, как провела с ним время в рабочей поездке.

Остапчук с Екатериной в Херсоне / Фото из инстаграм-сторис девушки

Что известно о новом романе Остапчука

В 2022 году на одну счастливую пару в шоу-бизнесе, похоже, стало меньше, ведь с лета Владимир Остапчук и Кристина Горняк не появляются вместе на публике. Нотариус переехала в Вену, а Владимир остался на съемной квартире в Киеве.

Никто из них не комментировал разрыв, но в декабре в сети появились фото, как Остапчук украшает свою елку. Кадры из аналогичной квартиры и деревца появились у молодой журналистки Екатерины, которая однажды помогла ему восстановить инстаграмм-аккаунт. Она младше его на 16 лет.