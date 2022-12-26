Похоже, что Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк развелись. Но шоумен долго не скучал и уже нашел новую пассию. Ею оказалась на 16 лет младшая журналистка.

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Как Остапчук проводит время с новой любимой

Владимир и Екатерина подогревают слухи о романе, публикуя в сети фото из квартиры ведущего. На днях Полтавская показала, как утром готовила для любимого яблочный пирог. Она распространила несколько кадров из кухни Остапчука.

Екатерина Полтавская готовит на кухне Остапчука / Скриншот инстаграм-сторис девушки

А сам Владимир со временем похвастался завтраком от избранницы.



Владимир Остапчук показал завтрак от любимой / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Также влюбленные показали, как ужинали у красивой елки, которую украсили дома.



Романтический ужин Остапчука и Полтавской / Коллаж Showbiz24

В то время, когда Остапчук активно строит новые отношения, его вторая жена Кристина Горняк живет в Вене. Туда она уехала перезимовать, иногда приезжает в Киев. Недавно Кристина украсила в арендуемой в Вене квартире елку и призналась, что в этом году должна была украшать ее в доме, который купила с Остапчуком. Но 2022 принес много изменений в жизнь пары. Рождество шоумен отпраздновал с новой любимой, а Кристина в этот день уехала в Венгрию, где живут ее родные.