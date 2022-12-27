Кристина Горняк, которая благодаря Остапчуку раскрутила свой инстаграм до 107 тысяч, пообщалась с фанами в сторис. Пока шоумен готовит завтраки и ужины с молодой любимой, ее спросили, смогла бы простить измену.

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Вторая жена Остапчука ответила, простит ли измену

Блогерша говорит, что попыталась бы закрыть глаза на измену, но вполне счастливой с этим мужчиной уже не была. Так что, по ее мнению, лучше сразу разойтись. Кстати, об этом подписчицы спрашивают ее чаще всего.

Можно попробовать, но, думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, вызвавшей эмоции. Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его задушить, а зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу после того, как стало известно об измене, разойтись,

– ответила Кристина Горняк.

Вторая жена Остапчука Кристина об измене / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, что бывшею Остапчука также спросили, свободно ли ее сердце сейчас. Она сначала заявила, что "очень болит", но потом объяснила, что ведущий здесь ни при чем.

"Мое сердце сейчас очень болит. Знаете почему? Да, потому что война, потому что зима, потому что понимаю, как нашим защитникам там сложно. И душа от этого разрывается", – написала Кристина Горняк.

Она попросила помочь со сбором для 123 бригады ВСУ на бахмутском направлении и сама перечислила 10 тысяч гривен, потому что хочет, "чтобы каждый защитник вернулся в свой дом".

Напомним, о роман Остапчука с 22-летней Катей Полтавской стало известно после того, как она начала постить сторис с его квартиры в Киеве, в которой раньше хозяйничала Горняк. Они вместе готовят завтраки, ставят елку, но пока не показывают друг друга в своих аккаунтах. Интересно, что по паспорту Кристина все еще Остапчук.