Несправедливое решение, – Остапу Ступке вынесли приговор по делу с "пьяным" ДТП

Сегодня, 24 ноября, в одном из столичных судов прошло заседание, на котором был оглашен приговор по ДТП с участием народного артиста Украины Остапа Ступки. Решением суда актера сочли виновным в совершении аварии.

Артист приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет. Дополнительно с него взыскают около 10 тысяч гривен, выделенных на экспертизы.

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Остапу Ступке вынесли приговор

В течение следующих трех лет актер вынужден выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях.

Я соглашусь со своим защитником, что это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли выйти на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально – это 170 тысяч гривен. Также не решена судьба арестованного имущества,

– сказал обвиняемый.

Известно, что адвокат актера намерена подать апелляцию на решение суда.

Остап Ступка высказался о приговоре / Видео: УНИАН

ДТП с участием Остапа Ступки