Мера пресечения для Остапа Ступки закончилась: что ждет актера после "пьяного" ДТП
6 июня 2023, 19:15Читати новину українською
Источник:OBOZREVATEL
Остап Ступка два месяца назад совершил "пьяное" ДТП в Киеве. Срок его меры пресечения завершился, поэтому в суде решили дальнейшую судьбу Ступки.
Актер Остап Ступка два месяца назад получил мера пресечения по совершенной аварии. Тогда ему был объявлен домашний арест до 5 июня. На днях этот срок истек.
К теме Облил мэрию желто-синей краской и "сел" на 15 лет: в Крыму осудили художника Богдана Зизу
Остапу Ступке продлили меру пресечения
На судебном заседании решили продлить меру пресечения – она продлится до 5 июля. Это означает, что Остап Ступка еще месяц должен оставаться дома с 22:00 до 06:00.
У него также остались обязанности: актер должен прибывать по первому вызову следователя, не отлучаться без разрешения и в случае смены места жительства сообщить об этом суду.
Что известно об этом ДТП
- Вечером 4 апреля в Киеве произошла авария: водитель внедорожника наехал на припаркованный автомобиль Внутри легковушки был мужчина – его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- Водитель внедорожника задержан и обнаружил уровень алкоголя в крови. Впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления – нарушение правил дорожного движения и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Полиция скрывала имя виновника ДТП, но в прессе определили, что это – Остап Ступка.
- Сам Остап Ступка прокомментировал аварию уже на судебном заседании. Он признал свою вину и назвал аварию "фатумом". Кроме того, пообещал помогать потерпевшему