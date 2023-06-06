Актор Остап Ступка два місяці тому отримав запобіжний захід щодо скоєної аварії. Тоді йому оголосили домашній арешт до 5 червня. Днями цей термін вийшов.

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Остапу Ступці продовжили запобіжний захід

На судовому засіданні вирішили продовжити запобіжний захід – він триватиме до 5 липня. Це означає, що Остап Ступка ще місяць повинен залишатися вдома з 22:00 до 06:00.

У нього також залишилися обов'язки: актор повинен прибувати за першим викликом слідчого, не відлучатися без дозволу та в разі зміни місця проживання повідомити про це суду.

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