Российский военный суд Ростова-на-Дону приговорил художника Богдана Зизу к 15 годам заключения в колонии общего режима. Согласно приговору, первые четыре года художник должен провести в тюрьме. Его обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму.
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Крымского художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам за сине-желтую краску
В военном суде Ростова-на-Дону Зиза подчеркнул, что нельзя молчать, нужно выступать против войны. В своем последнем слове он также заявил, что с 10 июля отказывается от еды и требует лишить его российского гражданства, полученного после аннексии Крыма. Художник также просит освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
Что известно о протесте Богдана Зизы
- 16 мая 2022 года Богдан Зиза облил так называемую "городскую администрацию" Евпатории желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова. На следующий день его задержали, а в сеть "залили" видео, где он в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок".
- Позже уличный художник рассказал, что представители ФСБ заставляли его извиняться за акцию против полномасштабного вторжения России в Украину, а перед записью видео били. Их было минимум пять, поскольку Богдан "не очень искренне раскаялся".
- Активист обвинялся в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму за видеообращение, которое записал одновременно с акцией. Он признавал, что провел антивоенную акцию, но отмечал, что она никому не навредила. Российская прокуратура потребовала для Богдана Зизы 18 лет строгого режима.