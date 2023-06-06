Российский военный суд Ростова-на-Дону приговорил художника Богдана Зизу к 15 годам заключения в колонии общего режима. Согласно приговору, первые четыре года художник должен провести в тюрьме. Его обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму.

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Крымского художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам за сине-желтую краску

В военном суде Ростова-на-Дону Зиза подчеркнул, что нельзя молчать, нужно выступать против войны. В своем последнем слове он также заявил, что с 10 июля отказывается от еды и требует лишить его российского гражданства, полученного после аннексии Крыма. Художник также просит освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Важно, что Министерство иностранных дел Украины осудило сфабрикованный "приговор" российского марионеточного суда украинскому художнику. В МИДе говорят, что "осуждение личности за ее самовыражение в художественной форме является искажением справедливости и нарушением основных принципов демократии".

Что известно о протесте Богдана Зизы