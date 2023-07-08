На днях Ступка дал первое интервью после ДТП, которое он совершил 5 апреля. В сети также появилось первое фото артиста.
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Ступка расплакался из-за реакции жены
Актер не смог сдержать слез, когда у него спросили о реакции жены Дарьи на ДТП.
Она сильно переживала. Она сказала: "Что ты наделал". Условия не ставила. Знает, что больше такого не будет. Она – мой лучший друг,
– сказал Ступка.
Ступка расплакался, когда вспомнил реакцию жены / Скриншот с видео
По словам Ступки, его мама Лариса Семеновна узнала о ДТП из СМИ. "Она не поднимала эту тему. Мы очень близки, и нам не нужно объяснять. Она пытается это все "погасить", — сказал актер.
Как отреагировали коллеги актера в театре
Уже 7 апреля, четыре дня спустя после ДТП, Ступка вышел на сцену театра имени Ивана Франко в Киеве. Он подчеркнул, что было стыдно страшно, мысли "съедали" его.
Я просто глаза не мог поднять. Я извинился перед теми, к кому смог подойти. Они полностью адекватно поддержали. Была мысль выйти на сцену перед началом и извиниться. Но посоветовался с режиссером, и он сказал не впутывать зрителей,
– ответил Остап.
Напомним, что сам актер не считает себя преступником. По его мнению, это несчастный случай, который ему приподнесла судьба или "отец с небес".
Кроме того, Ступка признался, что каждый день думает, как уладить неприятную ситуацию "в своей душе и душе потерпевшего". Он пытается отвлекаться в работе, книгах, фильмах и музыке, но все равно "мысли грызут" его.
"Я подумал, за что это мне такое? Почему?" – сказал Остап Ступка. Он добавил: "Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и что-то подумал, что-то переосмыслил и переоценил".
Смотрите полное интервью с Остапом Ступкой: видео
Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки: коротко
- Ночью 4 апреля украинский актер въехал своим автомобилем Range Rover в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Внутри автомобиля в тот момент находился 38-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
- Известно, что Остап Ступка управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.
- 6 апреля состоялось судебное заседание, Остапу Ступцы избрали меру пресечения – домашний ночной арест до 5 июня. Позже его продлили до 5 июля.
- Ярослав, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, признался, что народный артист посетил его только на шестой – седьмой день после аварии. Он возместил всего 20 тысяч гривен.
- Относительно возмещения авто, на которое наехал автор, потерпевший высказался так: "Он мне их (деньги) "возвращал" дважды, но так и не вернул".