На днях Ступка дал первое интервью после ДТП, которое он совершил 5 апреля. В сети также появилось первое фото артиста.

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Ступка расплакался из-за реакции жены

Актер не смог сдержать слез, когда у него спросили о реакции жены Дарьи на ДТП.

Она сильно переживала. Она сказала: "Что ты наделал". Условия не ставила. Знает, что больше такого не будет. Она – мой лучший друг,

– сказал Ступка.



Ступка расплакался, когда вспомнил реакцию жены / Скриншот с видео

Справка! В 2015 году актер в четвертый раз женился. Его избранницей стала Дарья (выпускница театрального института), которая младше его на 20 лет.

По словам Ступки, его мама Лариса Семеновна узнала о ДТП из СМИ. "Она не поднимала эту тему. Мы очень близки, и нам не нужно объяснять. Она пытается это все "погасить", — сказал актер.

Как отреагировали коллеги актера в театре

Уже 7 апреля, четыре дня спустя после ДТП, Ступка вышел на сцену театра имени Ивана Франко в Киеве. Он подчеркнул, что было стыдно страшно, мысли "съедали" его.

Я просто глаза не мог поднять. Я извинился перед теми, к кому смог подойти. Они полностью адекватно поддержали. Была мысль выйти на сцену перед началом и извиниться. Но посоветовался с режиссером, и он сказал не впутывать зрителей,

– ответил Остап.

Напомним, что сам актер не считает себя преступником. По его мнению, это несчастный случай, который ему приподнесла судьба или "отец с небес".

Кроме того, Ступка признался, что каждый день думает, как уладить неприятную ситуацию "в своей душе и душе потерпевшего". Он пытается отвлекаться в работе, книгах, фильмах и музыке, но все равно "мысли грызут" его.

"Я подумал, за что это мне такое? Почему?" – сказал Остап Ступка. Он добавил: "Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и что-то подумал, что-то переосмыслил и переоценил".

Смотрите полное интервью с Остапом Ступкой: видео

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