Украинский актер, который весной этого года совершил пьяное ДТП на улицах Киева, скоро предстанет перед судом. Пока дата судебного заседания неизвестна.

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Подробности о досудебном расследовании

Сначала Остапа Ступку обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести. Однако после судебно-медицинской экспертизы уголовное производство переквалифицировали, поскольку из-за ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Теперь народный артист Украины может быть лишен свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Что известно о ДТП, которое устроил Остап Ступка