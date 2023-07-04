Фотографию с Остапом Ступкой показал украинский ведущий Алексей Суханов. Похоже, вскоре выйдет разговор с актером, в котором он расскажет детали по поводу аварии.
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Суханов сфотографировался со Ступкой и анонсировал интервью с ним на пятницу, 7 июля. Интересно, что ведущий отключил комментарии к фото, так что поклонники не смогли ничего написать.
Как сейчас выглядит Остап Ступка
На фотографии Ступка позирует в белой рубашке и брюках песочного цвета на фоне здания. Кроме того, заметно, что он теперь обладает легкой небритостью.
Остап Ступка с Алексеем Сухановым / Фото из его инстаграммы
Что известно о ДТП с Остапом Ступкой: главное
- Ночью 4 апреля украинский актер въехал своим автомобилем Range Rover в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Внутри автомобиля в тот момент находился 38-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
- Известно, что Остап Ступка управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.
- 6 апреля состоялось судебное заседание, Остапу Ступцы избрали меру пресечения – домашний ночной арест до 5 июня. Позже его продлили до 5 июля.
- Ярослав, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, признался, что народный артист посетил его только на шестой – седьмой день после аварии. Он возместил всего 20 тысяч гривен.
- Относительно возмещения авто, на которое наехал автор, потерпевший высказался так: "Он мне их (деньги) "возвращал" дважды, но так и не вернул".