"Это жизнь, а не театр": Остапа Ступку захейтили из-за первого интервью после скандального ДТП
Источник:"Говорит Суханов"
Актер Остап Ступка дал первое интервью после скандальной аварии. В сети в большинстве своем негативно отреагировали на попытки артиста объяснить свое поведение.
Украинский актер Остап Ступка дал интервью Алексею Суханову – это его первый разговор с журналистами после "пьяного" ДТП. Артист высказался об аварии как "фатум и злой рок" и признался, что не считает себя преступником.
Смотрите также Остап Ступка расплакался, когда рассказывал о реакции жены на ДТП с его участием
Также Остап Ступка высказал мнение, что авария может быть для него знаком остановиться и что-то переосмыслить в этой жизни. ДТП – это неприятный случай от судьбы или "отца с небес".
Остапа Ступку захейтили из-за интервью
В сети бурно обсуждают первые заявления Остапа Ступки после аварии. Зрители по-разному реагируют на его слова, в основном критикуя актера. Кто-то не почувствовал искренности в интервью и считает, что Остап Ступка пытался выкрутиться:
- "Выляет, как Шарик хвостом. Хвалит сам себя. Неприятно слушать";
- "Я не знала, что он совершил, но он не искренний. Выкручивается, как рыба на сковороде";
Остальные напоминают, что сесть пьяным за руль – это преступление в любом случае, ни одно оправдание не поможет. По их мнению, Остапу следует признать вину.
- "Пьяный водитель за рулем – это уже преступник. И точка. И никакого оправдания";
- "Ничего он не понял. Он не считает себя виновным и это самое страшное. При чем здесь спектакль, при чем здесь талант. Спустись на землю и покайся";
- "Это сознательный выбор, а не случайность. Мне кажется, Остап больше думает о своей заднице, чем о пострадавшем. За все интервью я хотела услышать, как он чувствует вину перед потерпевшим и то, что пьяным за руль больше не сядет – вот это было бы искреннее осознание всей ситуации, я этого не услышала";
- "Боже мой, человек 55 лет, а ум подростка. Что значит фраза "с каждым может произойти"? Каждый может сесть за руль пьяный? Он хочет все уладить. Как? Дать взятки? Ничего он не понял и никаких верных выводов не сделал. Он должен сидеть в тюрьме";
- "Это не несчастный случай, это пьяный водитель создал ДТП с последствиями".
- "Пьяный водитель – преступник, точка. Это жизнь, а не театр";
Еще другие вспоминают известного отца Остапа Ступки:
- "Нужно иметь силу воли, а у Остапа ее нет. Нет отца 10 лет, а он все собирается быть главой в семье";
- "Знаете, люди, потомки очень талантливых своих родителей страдают психологически, если они (потомки) не так талантливы, как их предки! Остап – один из них!".
Многие вступились за актера и похвалили его за то, что он решился на разговор.
- "А я бы назвала этот разговор "Работа над ошибками", если действительно это так было";
- "Молодец, Остап, давший интервью";
- "Я тоже расплакалась в конце. Очень искреннее интервью".
Интервью Остапа Ступки: смотрите видео онлайн
Что ждет Остапа Ступку
- Весной этого года Остап Ступка совершил ДТП на улицах Киева, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В апреле на судебном заседании ему был назначен домашний арест на три месяца. Когда это время прошло, меру пресечения продлили до июля.
- Остап Ступка скоро предстанет перед судом, но дата заседания еще не известна. Актеру грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.
- Похоже, Остап Ступка не нашел общий язык с пострадавшим, который был в автомобиле, на который наехал Range Rover актера. Ярослав пожаловался, что помощь артиста была скудной – не более 20 тысяч гривен. Остап Ступка ответил, что выплатил значительно большую сумму и будет помогать в дальнейшем, в частности возместит авто.