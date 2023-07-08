"Это жизнь, а не театр": Остапа Ступку захейтили из-за первого интервью после скандального ДТП

Актер Остап Ступка дал первое интервью после скандальной аварии. В сети в большинстве своем негативно отреагировали на попытки артиста объяснить свое поведение.

Украинский актер Остап Ступка дал интервью Алексею Суханову – это его первый разговор с журналистами после "пьяного" ДТП. Артист высказался об аварии как "фатум и злой рок" и признался, что не считает себя преступником.

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Также Остап Ступка высказал мнение, что авария может быть для него знаком остановиться и что-то переосмыслить в этой жизни. ДТП – это неприятный случай от судьбы или "отца с небес".

Остапа Ступку захейтили из-за интервью

В сети бурно обсуждают первые заявления Остапа Ступки после аварии. Зрители по-разному реагируют на его слова, в основном критикуя актера. Кто-то не почувствовал искренности в интервью и считает, что Остап Ступка пытался выкрутиться:

"Выляет, как Шарик хвостом. Хвалит сам себя. Неприятно слушать";

"Я не знала, что он совершил, но он не искренний. Выкручивается, как рыба на сковороде";

Остальные напоминают, что сесть пьяным за руль – это преступление в любом случае, ни одно оправдание не поможет. По их мнению, Остапу следует признать вину.

"Пьяный водитель за рулем – это уже преступник. И точка. И никакого оправдания";

"Ничего он не понял. Он не считает себя виновным и это самое страшное. При чем здесь спектакль, при чем здесь талант. Спустись на землю и покайся";

"Это сознательный выбор, а не случайность. Мне кажется, Остап больше думает о своей заднице, чем о пострадавшем. За все интервью я хотела услышать, как он чувствует вину перед потерпевшим и то, что пьяным за руль больше не сядет – вот это было бы искреннее осознание всей ситуации, я этого не услышала";

"Боже мой, человек 55 лет, а ум подростка. Что значит фраза "с каждым может произойти"? Каждый может сесть за руль пьяный? Он хочет все уладить. Как? Дать взятки? Ничего он не понял и никаких верных выводов не сделал. Он должен сидеть в тюрьме";

"Это не несчастный случай, это пьяный водитель создал ДТП с последствиями".

"Пьяный водитель – преступник, точка. Это жизнь, а не театр";

Еще другие вспоминают известного отца Остапа Ступки:

"Нужно иметь силу воли, а у Остапа ее нет. Нет отца 10 лет, а он все собирается быть главой в семье";

"Знаете, люди, потомки очень талантливых своих родителей страдают психологически, если они (потомки) не так талантливы, как их предки! Остап – один из них!".

Многие вступились за актера и похвалили его за то, что он решился на разговор.

"А я бы назвала этот разговор "Работа над ошибками", если действительно это так было";

"Молодец, Остап, давший интервью";

"Я тоже расплакалась в конце. Очень искреннее интервью".

Интервью Остапа Ступки: смотрите видео онлайн

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