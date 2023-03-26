Орландо Блум прошел тест на украинца, произнеся "Укрзализныця": милое видео

Американский актер Орландо Блум приехал в Киев. Он пообщался с украинцами и навестил детей. Кроме того, актер даже прошел "экзамен на украинца", который не могут пройти многие иностранцы.

Раньше мы рассказывали, что Орландо Блум встретился с украинскими детьми в киевском метро Впоследствии украинцы устроили актеру тест на "украинство". Видео было опубликовано на официальной странице Укрзализныци.

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Орландо Блум по дороге в Киев сделал то, что многие иностранцы не могут сделать. В частности, голливудский актер произнес слово "Укрзализныця".



Неизвестно, сколько на это понадобилось попыток, но Блум смог четко сказать это на камеру. А еще он немного потролил музыканта Боно с известной рок-группы U2.

Напомним, что Боно в мае 2022 года тоже пытался пройти языковое испытание "Укрзализныцей". В итоге, у него таки не получилось четко произнести название. Поэтому Орландо Блум похвастался своим успехом, отметив в видео "Извини, Боно. У меня получилось".

К слову, американский актер Орландо Блум приехал в Украину 26 марта. В последний раз он был в нашей стране в 2016 году. По словам актера, он и подумать не мог, что война разрастется на всю территорию Украины.

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