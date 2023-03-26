Орландо Блум приехал в качестве посла доброй воли UNICEF с миссией поддержать украинских детей. Свои эмоции по поводу приезда актер описал в соцсетях.
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Напомним, что Орландо уже не в первый раз в Украине. Его первая поездка была в 2016 году. Теперь актер не побоялся приехать и во время войны.
Я никогда не ожидал, что война обострится по всей стране, когда я был там. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех… Детям в Украине нужно вернуть детство,
– написал он.
Актер рассказал, что посетил центр "Спильно", поддерживаемый UNICEF. "Спильно" на украинском означает "вместе", и таких центров здесь более 180. Тот, который я посетил сегодня, был построен глубоко в метро, чтобы обеспечить их безопасность", – рассказал Орландо.
По его словам, там родители могут ежедневно на несколько часов оставлять своих детей, чтобы те могли поиграть, позаниматься творчеством, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.
Смотрите фото с визита Орландо Блума в Украину:
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- Роберт Дель Ная из группы Massive Attack часто публиковал в инстаграме фото из Львова, Киева и области, но никак не подтверждал свой приезд. Позже он признался, что был в Украине, "чтобы своими глазами увидеть разрушения, нанесенные стране в течение года длительной российской вооруженной агрессией".
- Ирландский актер Джек Глисон в феврале приезжал в Украину на несколько дней. Он выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона в "Игре престолов", чтобы помочь ВСУ.
- Недавно канадская актриса Кэтрин Винник, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Викинги", выразила свою солидарность и поддержку украинцам.
- Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на помощь детским домам семейного типа в Украине.
- Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона направил сумму средств на поддержку Украины – 125 тысяч долларов. Он признавался, что хотел помочь украинцам еще с 2007 года.