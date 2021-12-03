Владелец агенства MOPIS Алиса обратилась к пользователям сети с извинениями и в связи с недавней трагедией – смертью директора Дома ученых Романа Славитича. По ее словам, она с командой извиняется и очень сожалеет, что именно так все сложилось. Они сделали из этого выводы.

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Алиса заявила, что ее и коллег никто не предупреждал о том, что в этот день запрещено проводить развлекательные и праздничные мероприятия, также не было оговорок и комментариев от представителей Дома ученых или других причастных к празднованию лиц. Что касается количества гостей, то организатор подчеркнула, что их было 45, и о них знали представители Дома ученых, где проводилось мероприятие, так как предварительно об этом с ними говорили.

Александр Залиско в Доме ученых на дне рождения / Фото из инстаграма блогера

"При подготовке мероприятия Дом ученых попросил ровно ту информацию, которую просит каждый раз при подготовке любого мероприятия: информацию о количестве гостей, времени празднования, времени монтажа, как будет использоваться помещение. Поэтому винить администрацию Дома ученых совершенно неуместно и нельзя Они выполнили свою работу и сдали свое помещение в аренду точно так же, как это делают каждый раз", – сказала представительница MOPIS.

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Что касается формата празднования, то они отрицают, что это была БДСМ-вечеринка.

Поскольку здание ученых когда-то было казино, тематикой мероприятия был бродвей. Это был Show bar by Zalisko… Мы должны подчеркнуть, что представители Дома ученых знали о формате празднования, какой будет тематика и концепция мероприятия, поскольку представители присутствовали на монтаже, они видели декорации и масштаб действа, который будет проходить и присутствовал во время самого заката,

– заявила Алиса.

Однако она и ее коллеги понимают, что все сказанное не отменяет того, что празднование в памятный день действительно было неуместным. "Нам искренне стыдно, что мы оскорбили чувства украинцев и мы просим прощения", – подытожила организатор.

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Позиция Дома ученых

В начале скандала с днем ​​рождения Залиско многие журналисты и общественные активисты обратились к Дому ученых с просьбой прокомментировать вечеринку. Тогда заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш, разрешивший проведение вечеринки, в комментарии ZAXID.NET рассказал, что в ивент-агенстве его заверили о праздновании "обычного дня рождения". Говорили, что присутствуют около 40 человек – вакцинированные или имеющие негативные ПЦР-тесты, как это требуют ограничения красной зоны.

Также Мастикаш признал, что руководство Дома ученых не учло, что вечеринка запланирована на День памяти жертв Голодоморов. Договор подписывали за месяц до праздника.

Мы допустили ошибку, потому что нужно было требовать сценарий. Но в таких случаях на нас обижаются, говорят, что это цензура. Они обманули, не сказали, что будет на самом деле. Организацией мероприятия занималась посредница. Она где-то так все обкрутила, хитростями обошла. Если бы я видел, что там делается, вызвал бы полицию и прекратил бы это,

– говорил покойный директор Дома ученых Роман Славитич.