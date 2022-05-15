Члены жюри Грузии и Азербайджана удивлены результатами, показанными на таблице во время их объявления. Также вызывало сомнения, что, когда Азербайджан и еще несколько стран должны включаться в прямой эфир, в Италии заявили о технических неполадках, которых не было.

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Согласно результатам голосования профессиональных жюри Украина получила от всех стран 192 балла и занимала 4 место. После объявления зрительских голосований наша страна поднялась на первую строчку в рейтинговой таблице – 631 балл.

Азербайджан и Грузия отдали 12 баллов Украине

Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности. Когда дошел черед до объявления баллов от Азербайджана, то заявили, что из-за технических трудностей результаты будет оглашать представитель Европейского союза вещания, а не телеведущая Нармин Салманова. Такая же ситуация была с несколькими странами, среди которых и Грузия.

Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, как сказали в эфире Евровидения. Также она добавила, что никаких технических проблем не было.

Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По этому вопросу ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широких масс,

– заявила и руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.



Азербайджан отдал Украине не 6, а 12 баллов / Скриншот с видео

Общественный вещатель Грузии тоже выступил с заявлением об ошибке в объявлении баллов Украине: "На Евровидении национальное жюри Грузии поставило самую высокую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, направленный организаторам Евровидения. Общественный вещатель Евровидение. Общественный вещатель еще раз поздравляет Украину с заслуженной победой".



Грузия отдала Украине не 6, а 12 баллов / Скриншот с видео

Пока организаторы Евровидения не отреагировали на заявления Азербайджана и Грузии.

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